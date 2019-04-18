重建困難！ 不只建材 修復工匠也缺

2019-04-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕巴黎聖母院十五日慘遭祝融，法國總統馬克宏雖矢言在五年內完成重建工作，但多名古蹟修復專家指出，相關工作包括訂製木材、石塊、鉛片等建築材料，古蹟臨時保護，研判受損範圍，決定是否使用更現代化的修復設計，實地施工作業等，過程冗雜繁複，恐將耗時至少十餘年，且不可能完全復原。

專家指出，首要工作是建造臨時的金屬或塑膠屋頂，保護巴黎聖母院免受雨水侵蝕，然後建築師和工程師才能開始進行損害與修復評估。但修復工作的一大問題，就是缺乏足夠的工匠，這也是全歐洲其他古蹟修復都碰到的難題。

法新社指出，清除及評估損壞部份可能就需要數月；石塊與玻璃歷經火災時的高溫與灌救時的低溫，強度可能遭到破壞或發生變形，必須仔細檢查受損情況。與此同時，選定「修復材料」則是重建工作的另一大挑戰。

法國《費加洛報》分析，修復要做的決定可能得花很長的時間討論，第一個問題便是，重建的尖塔要仿效十三世紀或十九世紀，或重製成現代作品；聖母院在十三世紀也有一座尖塔，它在十八世紀解體、十九世紀重建，然後在這次火災中倒下。

接下來的問題還包括屋架的材料，是要使用極易燃的木材，或是可改用混凝土、金屬材料進行重建；巴黎聖母院原來的屋架建於一二二○至四○年，係巴黎最古老的屋架之一，這些屋架使用一千三百棵橡樹製造，也被暱稱為「森林」，現在卻只剩下一堆灰燼。專家說，混凝土、金屬屋架都有用於修復古蹟的前例，但重建後要和以前完全一樣，則是不可能的。

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