壞膽固醇太低 恐增腦溢血風險

2019-04-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕被視為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（ＬＤＬ）乃血管硬化幫凶，但也並非愈低愈好！專家最新研究發現，體內ＬＤＬ及三酸甘油酯（ＴＧ）過低，恐增加腦溢血的風險。

這項研究十日刊上美國神經病學學會（ＡＡＮ）《神經病學》（Neurology）期刊。專家檢視二七九三七名四十五歲以上女性的總膽固醇、ＬＤＬ、「好膽固醇」高密度脂蛋白（ＨＤＬ）及ＴＧ，資料追蹤平均十九．三年，發現一三七例腦溢血個案，得出這項結論。

膽固醇為製造細胞膜、合成荷爾蒙的原料，ＬＤＬ可把它從肝臟送到細胞運用，但ＬＤＬ過多會導致血管硬化、阻塞，一般認為一百毫克／分升以下是正常數值；而ＨＤＬ負責把血管壁及周邊組織的多餘膽固醇運回肝臟再利用或代謝排除，有助保護血管。ＴＧ則是中性脂肪，正常值是低於一五○毫克／分升，過高者常有ＨＤＬ過低問題，以及高血壓、高血糖、高血脂和動脈硬化風險。總膽固醇數值，則由上述三項計算而成。

最新研究發現，ＬＤＬ低於七十毫克／分升的女性，腦溢血風險竟是一百至一二九毫克／分升者的二．一七倍；ＴＧ小於七十五毫克／分升的女人，出現這個問題的比率，也是一五六毫克／分升以上者的兩倍。專家呼籲除避免高血壓、抽菸，可透過觀察這兩項數值，減少腦溢血機會。

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