民主黨總統強棒 拜登又被控性騷

2019-04-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統大選明年十一月即將登場，民主黨內現已出現參選大爆炸的場景。被視為民主黨強棒之一的前副總統拜登，原預計本月宣布是否競逐黨內初選，未料近日卻接連爆出「不當肢體碰觸」醜聞；短短三天內已有兩名女性公開指控拜登曾對她們做出輕捧後頸、磨蹭鼻子、吻後腦杓、聞頭髮等「令人感到不舒適」的舉動。

美國《哈特福日報》（Hartford Courant）一日率先報導，四十三歲的康乃狄克州女子拉波斯（Amy Lappos）指稱，拜登二○○九年曾在一場募款餐會上，無預警用雙手捧住她的後頸，「把我拉近，用他的鼻子磨蹭我的鼻子。他湊上來時，我覺得他就要親上我的嘴巴」。拉波斯是前聯邦眾議員希姆斯的助理，拜登在希姆斯募款餐會上演講了十九分鐘，拉波斯指控拜登讓她「感覺不舒適」，而且「不尊重我的身體安全距離」。

內華達州前州眾議院女議員露西．佛洛斯（Lucy Flores）數天前甫指控拜登曾對她毛手毛腳，聲稱拜登在一四年替她助選時，突然聞她的頭髮、親吻她的後腦杓，讓她感到不知所措，「我沒有覺得受到性騷擾或性侵犯，但我覺得受到侵犯」。拉波斯說，拜登針對佛洛斯指控的回應讓她「困擾、厭惡」，她相信把拜登的行為解釋成「表示好感」、「像爺爺一樣」、「友善」正是問題所在。她強調，拜登的行為「沒有性意涵」，但逾越了「得體」與「尊重」的界線。

佛洛斯的指控出現時，拜登透過發言人回應，強調自己擔任公職多年，有數不清的握手、擁抱，但「從未意圖讓任何人感覺不舒適」，「也從不覺得我的行為不當」。但在拉波斯跟進指控後，拜登陣營明顯加強反擊力道，直指相關說法為右翼網路言論和其他團體的「抹黑」行動。

彭博分析，這類醜聞激似於「我也是（#MeToo）」運動所提倡的，鼓勵女性勇於揭露自身性騷遭遇的價值觀，而拜登一些符合過去背景的決策與行為，或許並不見容於現代更年輕、多元化的選民。與此同時，社群媒體則掀起論戰，熱議「身體距離太近到底是指多近」；相關事件包括討論男演員奧瑪瑞．哈威克（Omari Hardwick）日前在表彰非裔美國人貢獻的頒獎典禮上，兩度親吻碧昂絲的臉頰，其中一次還差點吻到嘴唇。碧昂絲沒有評論這件事，但她當時明顯流露出不舒服的表情。

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