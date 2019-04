星國盯上「冒犯性」歌詞 女神卡卡、亞莉安娜在列

2019-04-03

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕新加坡正值制定《防止網路假信息和網路操縱》法案之際,如何定義「假訊息」但不傷及言論自由等議題,備受矚目。新加坡內政部長尚穆根一日在國會發表一.五小時的演說,闡述政府對限制仇恨言論的立場。國會議員陳碩茂一日晚間披露一份「具冒犯性歌詞」名單,指稱此為尚穆根部長演說的部分內容,當中多名西方歌手的歌曲入列,隨即引發臉書熱議。

根據名單,美國樂壇天后女神卡卡的《猶大》(Judas)、美國流行音樂小天后亞莉安娜的《上帝是女人》(God is a woman)、美國工業金屬樂隊九吋釘樂團(Nine Inch Nails)的《異端邪說》(Heresy)、愛爾蘭歌手赫齊爾(Hozier)的《帶我去教會》(Take me to Church)等歌曲,都被列為是「具冒犯性歌詞的例證」。

星國嚴格管制種族和宗教言論

此前,瑞典死亡金屬搖滾樂團「Watain」曾被新加坡資訊通信媒體發展局(IMDA),以「曾有褻瀆宗教和鼓吹暴力紀錄」為由,在演出前幾小時勒令禁止登台。不過,女神卡卡、亞莉安娜過去都曾在星國舉辦演唱會,也沒有資訊顯示,名單上的歌手將被禁止赴星國開唱。

新加坡嚴格管制公共言論和媒體,尤其牽涉種族和宗教議題。尚穆根一日指稱,仇恨言論被定義為「任何有意傳播、煽動、宣揚或合理化種族仇恨、排外主義或其他仇恨心態的表達形式」,這些言論牽涉安全隱患。仇恨言論的表現也包括音樂、戲劇等形式;儘管一些西方國家出於言論自由,對仇恨言論採較寬鬆態度,但星國嚴禁仇恨言論,也不允許冒犯性言論。

