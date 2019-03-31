助選毛手毛腳 美前副總統陷醜聞

2019-03-31

〔編譯張沛元／綜合報導〕被視為美國二○二○年總統大選民主黨強棒的前副總統拜登，二十九日遭內華達州前州眾議院女議員露西‧佛洛斯（Lucy Flores）指控毛手毛腳，聞她的頭髮與親吻她的後腦，讓她感到不自在。拜登則透過發言人回應，不記得有這件事。由於佛洛斯在上次總統大選時是民主黨黨內初選參選人、參議員桑德斯在內州的分身，加上桑德斯已宣布再戰二○二○，佛洛斯此番爆料是否會影響民主黨黨內初選，不得而知。

現年三十九歲的佛洛斯在發表於「紐約雜誌」網站的一篇文章中指出，拜登在二○一四年以副總統身分到內州為她競選內州副州長助選，當她正等著準備上台發言時，拜登從她身後靠近她、把手放到她的雙肩、聞她的頭髮，以及緩慢地親吻她的後腦。佛洛斯寫道，她覺得超級尷尬，完全無法理解發生了什麼事，並在文中質問，堂堂副總統為什麼有這些舉動，讓她不知所措…「困窘、震驚與困惑」；佛洛斯說，即便拜登的行為並無暴力或有性意味，卻「羞辱人與不尊重人」。

拜登發言人魯索表示，拜登深信她有權公開個人回憶，但拜登本人及其幕僚在當時與多年來皆無佛洛斯在任何時候覺得不舒服的蛛絲馬跡，也不記得曾發生過佛洛斯描述的那些事。佛洛斯二十九日晚間受訪表示，拜登或其幕僚在該文刊出後未曾與她接觸，在被問到是否希望拜登道歉時，佛洛斯說，她覺得拜登在這件事上可以「做得更好」，即承認做過前述行為，讓她不舒服。

目前並不清楚，佛洛斯的爆料是否會影響拜登預定四月宣布是否參選二○二○年總統大選的決定。拜登與桑德斯都是爭取代表民主黨在二○二○年問鼎白宮的熱門人選，其中現年七十六歲的拜登尚未表態，捲土重來的桑德斯則已宣布參選。佛洛斯表示，她尚未決定二○二○年總統大選的支持對象，但打算參加另一名表態參選總統的民主黨人、德州前聯邦眾議員歐洛克二十九日在德州艾爾帕索的造勢活動。

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