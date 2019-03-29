人民網廣招網軍 大賺網路審查財

2019-03-29

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國領導人習近平加強箝制新聞、言論，正造就一個獲利潛力被看好的新興產業：內容風險管理。官方喉舌「人民日報」網路部門「人民網」（people.cn），因能精準掌握政策風向，被公家、民間單位視為不二選擇，為第三方封殺網路資訊服務，成了人民網成長最快的業務收入，人民網股價今年也已飆漲三倍有餘，現在更準備擴大網路審查大軍陣容。

在上海證券交易所掛牌的人民網股票，今年以來股價已從七．四元人民幣飆漲三二五％，至二十六日為止的十五個交易日，有十二次達到十％上限漲停板。該公司一月底提出的營收公告，一八年淨利潤預計大增一四○％，達兩億多元人民幣；公司總裁葉蓁蓁二月向投資人表示，「內容風險控制」業務收入較前一年同期增加一六六％，「增速迅猛」，並指此「新興發展中的業務…難以給出一個未來具體規模的預測」。

人民網目前已有數百名網路資訊審查人力，輔以人工智慧（AI）技術。葉蓁蓁曾撰文指出，利用人工智慧過濾、刪除大部分的敏感資訊，AI難以辨識的內容以及用隱喻、影射等處於「灰色地帶」的資訊，則靠人工分析，「重點在於過濾且封鎖有害資訊，及時發現並矯正錯誤思想」，第三方內容風險管理平台「為主流價值護航，提升輿論引導力」。

確保網站內容符合黨意

獨立分析家安福雙（An Fushuang，譯音）說，「人民網的最大優勢是精準掌握政策風向」。與人民網合作發展AI資訊審查技術的公司一名消息人士指出，人民網的網路訊息審查平台，會根據中共宣傳部指示，不時調整監控的關鍵字，也會利用記憶官方媒體新聞報導不斷學習新字、自行判斷。

人民網的公司客戶，包括知名新聞聚合網站「今日頭條」、「量子雲」等科技公司，本月十一日與山東省濟南市政府簽署戰略合作協議，在濟南市成立附屬公司「人民網信息技術有限公司」，看好的就是當地有充足的大學畢業生，可成為分析網路內容的生力軍。

然而，人民日報和新華社內部消息人士說，這意味著官方喉舌機構派出有經驗的訊息審查人員，檢視中國網路巨頭騰訊及「今日頭條」母公司「字節跳動」在內的其他媒體平台文章或串流影音，確保網站內容符合黨意。安福雙說，隨著五Ｇ發展，網路內容審查市場規模只會越來越大。

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