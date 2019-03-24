加拿大發現史上最大暴龍化石

2019-03-24

一九九一年於加拿大西部出土的暴龍「史考提」（Scotty）化石，因發現者當晚開了一瓶蘇格蘭威士忌而得名。其上覆蓋的堅硬砂岩，花費逾十年徹底移除後，加國亞伯達大學古生物專家終於得以重組牠的骨架，近日完成後確認長達十三公尺，預估生前體重可能超過八八○○公斤，體型超越現今已知任何一隻肉食恐龍，可說是「暴龍中的暴龍」；但傷痕累累的骨骸，顯示當年應身經百戰，牠也是人類所知最老的暴龍，生前應已進入三十歲。（編譯周虹汶）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/