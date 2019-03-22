平成最後櫻花季 染井吉野櫻迎春

2019-03-22

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕宣告今年春季來臨的櫻花季，近日在日本各地陸續開花。位於東京靖國神社的染井吉野櫻標本木，今天早上確定開滿5朵，比往年提早5天，但比去年晚了4天。由於這是平成年間最後一次櫻花季，今天有大批民眾來到靖國神社，搶先感受春天的氣息。

日本放送協會（NHK）根據氣象廳的說法報導，雖然受到低氣壓和鋒面影響，從西日本到北日本的廣域範圍天氣不佳，但因暖空氣流入，各地氣溫偏高。靖國神社的標本木在當地時間上午10點左右，確認有5朵櫻花綻放，符合開花標準，氣象廳馬上宣布「東京櫻花開花了」。橫濱市和九州福岡市的櫻花也在今天宣布開花。搶到頭香的則是位於九州的長崎，20日率先開花。

櫻花宣布開花後，預定在1週到10天內進入滿開階段。來自台灣、在日本工作2年的蕭先生接受本報訪問時表示，這次來看櫻花有很特別的意義，因為今年是平成的最後一年；標本木櫻花開花代表春天開始，他特地來靖國神社欣賞剛剛綻放的櫻花，感受季節轉換。蕭先生還說，有空的話還要去飛鳥山之類的東京近郊知名景點賞櫻。

日本民眾關山先生和杉嵜先生是學生時代的好友，有50多年交情，他們今天剛好約在靖國神社附近見面，聽到櫻花開了，也跟著進入神社「搶鮮」。關山表示，日本人看到櫻花開了，心情變得很祥和，「春天終於來了，又有能量再奮鬥一年」。

現任高中校長的杉嵜是地理老師，他說50年前曾去台灣環島考察地理，當時交通相當不便，但他去年舊地重遊，發現台灣的變化非常大，有高速公路和高鐵；他還秀出照片，說他非常喜歡台灣。關山表示，打算明年到台灣一遊。

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