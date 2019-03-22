中國政治洗腦 管到補習班洋師

2019-03-22

線上英語教育機構2師被辭退

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府遂行政治目的的工具，除了足以監控海外的中國電信設備、中國富商對外提供政治獻金、中國留學生充當間諜，以及要求外國企業接受中國對台灣和西藏的主張，目前已進階到強迫西方英語教師配合進行政治洗腦：國際企業與美國體壇名人爭相投資的中國最大線上英語教育機構「VIPKid」，去年秋天起提醒西方教師應使用中國版地圖之餘，更把討論「政治爭議」納入解聘因素，目前已有兩名外師因違規向學生解釋台灣問題及天安門事件而遭辭退。

二○一三年成立的VIPKid，為中國境內最大線上英語教育機構，針對中國四至十五歲孩子提供一對一教學，付費學員多達五十萬人，在去年的「中國最具創新力企業十強榜單」名列第二，僅次於中國規模最大的網際網路公司「騰訊」，為教育領域榜首，看好其潛力的投資金主，包括美國國家籃球協會（ＮＢＡ）退役球星柯比．布萊恩。

以人工智慧監控教學

至於師資，強調百分百純北美外師逾六萬名，至少具有大學學歷、一年以上教學經驗且可在美國或加拿大合法工作，時薪十四美元起跳，最多可拿廿六美元。他們依公司提供的課程進行教學，包括地理與歷史素材，內容與中國官方的教育內容並無二致，包括聲稱台灣是中國的一部分；但教材對一九八九年民主運動及當年血腥鎮壓百姓的天安門事件隻字未提，更嚴格禁止相關討論。去年接到電子郵件及電話警告的外師，至少數百人。知情人士表示，公司以人工智慧（ＡＩ）監控教學，以免學生遭遇「不當行為」。

VIPKid目前正積極與美國其他投資者洽談五億美元的新一輪投資案，屆時企業身價可上看六十億美元。總部位於香港的投資公司「中國首控集團」（ＣＦＣＧ）執行長傅成（Peter Fuhrman）直言，「企業須與政府維持良好關係」，包括意識形態。」

針對拒絕政治配合的教師遭終止契約一事，VIPKid發言人曾表示，該公司對於「保護我們平台上年輕孩子的安全及情緒發展」，抱持「高度責任心」，「希望教師們理解文化期待」；無奈「極其少數的教師」依舊「決定忽視學生需求」及「家長偏好」，公司才做出「困難決定」。

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