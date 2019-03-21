用「中製」收銀機 德亞洲餐廳集體逃稅

2019-03-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國媒體披露，一對來自中國的兄弟設計出一款收銀機，可毫不留痕跡地刪除商家已開立發票紀錄，減少表列營業額，藉此逃稅。德國下薩克森邦稅務調查官調查發現，有上千家餐廳安裝這款「偷稅神器」，多為亞洲餐廳，造成的稅收損失至少五億歐元（約一七五億台幣）。

可不留痕跡刪除發票紀錄 減少營業額

「明鏡」週刊十六日報導，五十八歲的Siu Fan P.和五十六歲的Siu Hong P.，去年七月遭下薩克森邦歐登堡檢方以涉嫌協助稅務詐欺為由逮捕。調查文件指出，這對兄弟於二○一○年在蓋爾森基興市登記成立「Multiway科技貿易公司」（Multiway Technic & Trading GmbH），販售印表機、電腦收銀機等。

哥哥設計出這款名為「多用途」（Multiway）的收銀機，內藏秘密程式，可無痕刪除已開立發票金額紀錄；弟弟則負責向亞洲餐廳兜售，調查所知，全德國已有約一千家餐廳裝設這款收銀機。光是過去一個月期間，在下薩克森邦就查到三十多起，且所有案例都顯示，確實利用此設備降低營業額。

一名參與調查人士表示，「詐欺是這些餐廳的經營模式」；透過這款收銀機，已造成至少五億歐元的稅務損失。「德國之聲」指出，稅務官到疑有逃稅問題的餐廳「臥底」，發現商家未將發票金額列在帳上，進而查出此案。

這種「多用途」收銀機提供德文、中文、英文和荷蘭文選項，嫌犯在德國「華商報」打廣告，銷路很好；去年呂那堡地方法院審理的一起案例中，一名四十歲中國女子於二○一二年接手一家亞洲餐廳後，利用這款收銀機消去一半的營業額，四年隱匿金額超過九十萬歐元。

這對兄弟將在三月底於下薩克森邦歐斯那布呂克市出庭，兩人的律師並未對此案發表聲明。根據德國萊茵—法爾茲邦財務法庭二○一五年的一起判例，這對兄弟不僅將面臨刑事審判，還可能要補繳涉案商家隱匿的所有稅款。

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