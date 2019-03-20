不只鳥 人類也能感知地磁變化

2019-03-20

〔編譯管淑平／綜合報導〕過去的研究已經顯示，許多動物能感應地球磁場，例如蜜蜂、烏龜和鳥類根據地磁辨識方向，但一直不清楚人類是否也能感知地球磁場。現在，美國加州理工學院的研究首度判定，人類也有地磁感知能力。

這份宣稱首度提出具體神經科學證據，顯示人類的確有此能力的研究計畫主持人、加州理工地質生物學教授柯許溫克（Joseph Kirschvink）說，「我們還沒失去我們（數百萬年前）祖先擁有的磁場感知系統」，「我們是地球磁場感應生物圈的一份子」。

加州理工學院地球物理生物學、認知神經科學和實驗心理學等領域的美日學者，打造一座可阻隔外部磁場干擾的「法拉第籠」，牆面為鋁材，內有線圈供電流通過產生磁場，磁力與地球磁場相當，接著要求三十四名成年受試者一一進入全暗的籠中，面朝北坐在木椅上，測量其腦波。

美日打造「法拉第籠」

研究人員透過控制籠內磁場三軸方向，調整磁場指向固定、或順時針、逆時針轉向，也有的完全未產生磁場，意味著受試者僅接觸到地球的自然磁場；受試者也不知道實驗是否正在進行。結果顯示，籠內磁場指向北、垂直軸朝下六十度同時水平逆時針轉向時，引發受試者大腦α波活動下降；磁場固定和順時針轉向時，α波活動變化不大。

α波活動與大腦處理資訊有關，會在大腦突然偵測到、並且處理訊號刺激時降低，此現象稱為α波︱事件相關反同步化（ERD，event-related desynchronization）。實驗顯示，大腦「關切」籠中磁場方向突如其來的轉變，促發α波降低，而且經多次實驗，這種反應會一再出現。柯許溫克說，儘管受試者出現這種反應的強度各有不同，但是這表示人類一定能偵測到磁場變化。

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