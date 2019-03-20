培養世代擁護領導 習近平令從小洗腦

2019-03-20

〔編譯陳成良／綜合報導〕洗腦要從小開始！中國國家主席習近平十八日在北京主持「學校思想政治理論課教師座談會」，指示要以新時代中國特色社會主義思想「鑄魂育人」，貫徹黨的教育方針。他特別強調，中國必須培養世世代代都擁護共產黨領導的人才，要求「從學校抓起、從娃娃抓起」，敦促教師在講授思想政治理論課時，要「傳導主流意識形態，直面各種錯誤觀點和思潮」。

不過，許多海外及「翻牆」的中國網友，在「推特」上狂酸習近平要以共產主義為中國娃娃「鑄魂」，卻將自己的女兒習明澤送到美國就學。

中央電視台新聞聯播十八日晚間以頭條報導這場座談會，時間長達十二分鐘。習近平在會中表示，必須培養一代又一代擁護中共領導和社會主義制度、立志為中國特色社會主義事業奮鬥終身的有用人才，「在這個問題上，須旗幟鮮明、毫不含糊，這就要求我們把下一代教育好、培養好，從學校抓起、從娃娃抓起」。

當局曾坦承，大學生的思想政治理論課教育落伍過時，但習近平堅稱，「辦中國特色社會主義教育，就是要理直氣壯開好思政課，用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，引導學生增強中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」；在大中小學「循序漸進、螺旋上升」地開設思政課，是培養社會主義建設者和接班人的重要保障，思政課教師隊伍的責任重大，必須「傳導主流意識形態，直面各種錯誤觀點和思潮」。

網友酸習送女留學

據報導，網友議論最多的是習的女兒習明澤在美受教育，有人大酸「討厭背政治課的同學，心裡罵罵習近平會好受些」。

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