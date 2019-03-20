歐洲抗中 增加印太軍事活動

2019-03-20

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港《南華早報》十九日引述分析家和外交消息人士報導，為了反制中國在印度—太平洋地區的強勢活動，歐洲國家將提高在此區域展現軍力，包括增加海上軍事活動。而在美國施壓北大西洋公約組織（NATO）盟國增加防務經費比例，導致大西洋兩岸關係日益緊繃之際，法國國防部長帕利（Florence Parly）警告，美國防衛歐洲的決心動搖，不僅令歐洲盟邦憂心，也會受到中國等其他力圖升高區域影響力的強權進一步挑戰。

據報導，歐盟和部分歐洲國家一再表達對中國在主權爭議的南海填海造陸與從事軍事活動的疑慮，印度也對中國升高印度洋軍事部署感到不安。為反制中國，歐洲國家將增加在印太的軍事活動，包括海軍行動。華府保守派智庫「哈德遜研究所」客座高級學者歐德嘉（Liselotte Odgaard），十八日在一場探討歐洲印太角色的研討會上指出，歐盟「已開始著力印度—太平洋」，在大方向上會有一致的政策立場，例如反對中國在南海的作為、支持航行自由，但不會進一步化為具體政策提案，因為這部分「將由多國集團去做」。

她說，若干國家近年來已調派軍艦加入維護海上航行自由國際法規的行動，例如今年丹麥將派遣一艘巡防艦、法國派一支航空母艦戰鬥群前往印太地區。她認為，部分歐盟國家應與印度、日本進行軍事演習，「不是整個歐盟，是由為數夠多的一批國家，足以使外界接收到的是歐洲、而非個別國家傳達出的訊息。」

英國打算在太平洋部署一艘航空母艦，並考慮建立一批新基地。英國外交政策智庫「亨利傑克森學會」（Henry Jackson Society）亞洲研究中心主任漢明思（John Hemmings）在同一場研討會上表示，倫敦當局也考慮研擬與日本共享情報政策。法國有意與日本自衛隊舉行聯合演習，荷蘭將在二○二一年英國「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦首度部署印太海域時派艦加入。

歐盟峰會首談團結抗中

歐盟執委會在上週公布的一份文件中，首度指中國是「經濟競爭者」，「提倡另類治理模式的全面性對手」，並提出十項鞏固歐盟團結，反制中國影響力的建議，將在二十一日的歐盟高峰會上討論，為多年來歐盟領袖會議首見探討此議題。

帕利十八日訪問華府，與美國國防部代理部長夏納翰會談。他在會談前指出，美國決定退出歐洲防務「自行其是」，反將招來揮之不去的麻煩，「看看二十世紀的歷史就知道」；他力促美國，面對中國和其他國家「分裂」這塊大陸之際，維持其在歐洲安全上「極大的」支撐力。

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