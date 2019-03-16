北韓嗆停止談判 恢復飛彈試射

2019-03-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓副外長崔善姬十五日在平壤記者會中指稱，北韓領導人金正恩即將決定是否繼續和美國進行外交談判，以及是否繼續暫停飛彈試射及核試。美國媒體解讀，這是北韓威脅將停止談判與恢復飛彈試射。對此，美國國務卿龐皮歐表示，美方仍對於今後能繼續進行無核化談判充滿希望；但他強調，將密切關注金正恩會不會遵守其不重啟飛彈試射與核試的承諾。

崔善姬並把二月與美國總統川普在越南河內「川金二會」時，最後未達成協議的責任，歸咎於龐皮歐與白宮國家安全顧問波頓，指控他們「營造敵意與猜忌氣氛」，並形容美國的態度「像是流氓」，「最終將自食苦果」。她指責美方在川金二會上「丟掉了千金不換的機會」，北韓無意對美國的要求做任何形式的讓步，也不願意再參加（川金會）這類談判。

惟崔善姬仍避免直接點名批評川普，亦拒絕答覆外傳北韓可能正準備試射飛彈或發射衛星的問題。她還說，相較於龐皮歐，川普的對話態度很積極，美朝領導人間的關係「依然很好、很有默契」。

針對前述強硬發言，南韓總統府青瓦台僅聲明，無法單憑崔善姬發言判斷當前情勢，韓方正密切關注。不過，美國「詹姆士‧馬丁禁止擴散研究中心」專研北韓的波拉克（Joshua Pollack）認為，北韓可能正發出最後通牒。

另一方面，南韓統一部發言人十五日提到，由於北韓表示不會派高階官員參加每週在北韓開城兩韓共同聯絡辦公室舉行的會議，因此本週已取消該例會。該發言人並未詳述朝方此舉理由。

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