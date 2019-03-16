紐國恐攻／槍枝+網路 滋養極端主義

2019-03-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鮮有謀殺案的紐西蘭，南島第一大城基督城十五日發生清真寺連環槍擊事件，震驚各界。但當地警方直言，網路激進言論無遠弗屆，早已讓警界繃緊神經；加上紐國槍枝管制一向鬆散，十五日血案可謂其來有自。

紐國梅西大學防禦與安全研究中心講師巴特斯比也說，外界原以為紐國沒有極端主義，但網際網路打破了這項神話：隨著歐洲極右派及擁護美國總統川普的另類右派勢力壯大，全球各地極端主義人士在網路加持下崛起並互相聲援，「同溫層效應」令當局格外憂心。

巴特斯比說，紐國政府並未輕忽極端主義，且早已預料威脅可能「土生土長」。事實上，紐國一九九○年發生濱海小鎮阿拉莫阿娜十三死槍擊案後，曾立法限制「軍事式半自動武器」的使用，擁槍者更得通過刑事紀錄審核、心理狀態檢測及槍枝安全課程才能持證；但當地管制法令不如鄰國澳洲嚴格，並未建立全國槍枝登記系統，全國共四六○萬人，前年合法註冊槍枝卻有一二○萬支，遑論無從追查的非法槍枝，更成莫大隱憂。

梅西大學名譽教授斯龐利直言，基督城其實一直是白人至上主義及極端民族主義的溫床，已發生多起暴力攻擊事件；而極右派團體對年輕人和勞工階級的男性尤具吸引力，他們鑑於穆斯林在九一一事件後被各界型塑的恐怖形象而「反擊」，包括當地民眾去年夏天聲援英國反穆斯林的右翼組織前領袖羅賓森，其實都是「伊斯蘭恐懼症」作祟。

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