計時系統重置 GPS四月六日恐爆千禧蟲

2019-03-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕資訊科技網站「湯姆的指南」（Tom’s Guide）和「Gizmodo」報導，全球定位系統（GPS）的計時系統將於四月六日重新起算，可能引發船舶、飛機、網站、輸電網路、金融市場、資料數據中心和電腦網絡混亂，恐將重演全球電腦系統二○○○年面臨的「千禧蟲危機」（Y2K）。

Y2K危機即部分電腦軟硬體與控制系統節省空間及便利，僅以兩位數記錄年序，例如一九九八年即為「98」，而不記錄預設的「19」。因此到二○○○年，記錄的「00」就會被電腦視為一九○○年而錯亂，還會衍生諸多相關問題。所幸在未雨綢繆下，二○○○年造成的影響不大。

上回重置在99年 無大問題

GPS系統即將面臨的問題，也肇因其「短視」的計時方式。GPS裝置的計時始於一九八○年一月六日，以週為單位，較舊的軟體是以十位數來「同步」時間，其週值上限為一○二四週（十九．七年），上次週值重置是九九年八月二十一日。週值歸零（即重置為0）時，一旦GPS的接收裝置無法辨識，計算的日期、時間就會發生錯誤。

九九年首次週期重置時，幾乎沒有造成影響。然而，如今全球對GPS的依賴不可同日而語，已有更多系統將其運作與GPS整合。台灣「趨勢科技」副總裁馬利克（William Malik）舉例，港口貨櫃裝卸就是透過GPS引導起重機，橋樑交通監控系統等公共安全系統也內建GPS。

美國政府管理「世界協調時間」（UTC）的美國海軍天文台（USNO）已於二○一七年警告，含有定位、導航及時間資訊的GPS接收裝置資料數據，顯示的UTC和／或時間標籤可能跳回第一週，月／年份的轉換也可能出問題，恐將在系統層級上影響導航。

時間轉換若凸槌 恐影響導航

美國國土安全部去年四月也發佈備忘錄警告，美國的聯邦、各州、地方與民間組織，必須聯繫其GPS裝置製造商，在週期重置日來臨前更新裝置韌體。歐盟航空安全署（EASA）也發佈類似備忘錄。一名資安專家上週在舊金山舉行的RSA 2019資安會議上直指，「我四月六日不會搭機」。

不過，英國的室內用GPS訊號放大器製造商FalTech GPS表示，由於這是第二次週期重置，各界應會加強防備。另外，過去十年製造的GPS裝置，多半已將週值上限增至八一九二週（一五七年），即要到二一三七年週值才會歸零。

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