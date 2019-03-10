82歲老總統爭取5連霸 阿爾及利亞百萬人上街說不

2019-03-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北非國家阿爾及利亞下月十八日將舉行總統大選，近年健康不佳、鮮少露面的總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika），日前宣布將爭取第五個任期，引發民眾連三週上街抗議；在主要反對黨、軍方和企業紛紛表明相挺下，八日更有逾百萬人聚集在首都阿爾及爾，為該市廿八年來最大規模反政府示威，且不排除進一步發動罷工，迫使總統放棄連任。

八十二歲的包特夫里卡在一九九九年掌權，但二○一三年中風後必須以輪椅代步，語言能力明顯下滑，已有七年未公開演說，日前遞交爭取連任文件，也是由競選總幹事代行。況且，他上月廿四日起赴瑞士「例行健康檢查」至今，仍未確定返國日期，僅在七日發表聲明，警告有心人士恐伺機滲入示威，製造混亂。

令大學提前放春假 削弱學生示威力量

儘管包特夫里卡強調，連任後將召開「全國會議」，討論提前大選，而他將不會參選，但仍無法安撫國民。對失業、貪汙、老人菁英階級與年輕世代脫鉤等不滿的民眾，自上月廿二日起幾乎天天示威，八日更在國際婦女節遊行助陣迎向高峰；「國家報」（El Watan）推估，首都人潮達百萬，警方則估約五十萬人。該國三十歲以下年輕人的失業人口逾四分之一。教育部九日下令大學提前十天放春假，試圖削弱學生示威力量。

目前已十五個反對黨、四個聯盟挺民眾。執政黨「民族解放陣線」（FLN）七名國會議員八日宣布退黨；企業領袖聯盟的多名大老，均異口同聲支持示威群眾；該國軍隊官方雜誌「El Djeich」也在八日的社論中稱讚年輕世代「愛國不輸上一代」。除包特夫里卡外，另有二十人欲參選總統。有意參選的退役將軍蓋迪里（General Ali Ghediri）指出，軍方可能會試著主導「可能的（政權）過渡程序」。

在八日的示威中，民眾高喊「阿爾及利亞是共和國，不是王國」、「包特夫里卡滾蛋」等口號，晚間便開始離場，惟一群民眾試圖跨越封鎖線朝總統府前進，迫使警方發射催淚瓦斯加以驅散，一九五人被捕，另有一一二名員警受傷。

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