無關通俄 川普競選主任逃稅判47月

2019-03-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普前選戰經理曼納福特，七日因逃稅與銀行詐欺等八項罪行，被判刑三年十一個月。該判決與特別檢察官穆勒對其從重量刑的要求相去甚遠，根據量刑準則，相關犯罪可處十九至二十四年徒刑。曼納福特是迄今穆勒通俄門調查案中，判刑最長的起訴者，但他的罪行與調查重點—川普選戰團隊是否勾結俄國，全然無關。

曼納福特是遭穆勒起訴的六名川普選戰親信之一，二○○四年至一四年，他為俄國支持的烏克蘭政治人物擔任顧問，二○一六年美國總統大選時，他曾操盤川普選戰兩個月。去年八月，陪審團判處他五項報稅不實、兩項銀行詐欺、一項隱匿海外帳戶等罪行成立，迄今已被關押九個月。

曼納福特被控利用海外銀行帳戶，隱匿從烏克蘭人賺得的五千五百多萬美元未申報，並用這些所得支撐他奢華的生活。儘管檢方敦促法官從重量刑，但辯護律師強調，曼納福特觸犯的是一般逃稅，依過去判例，相關被告刑期均不滿一年。

六十九歲的曼納福特穿著綠色囚衣、坐著輪椅進入法庭。法官艾里斯判決表示，儘管曼納福特沒有表達懊悔，但量刑準則的刑期「太過度」，他不能無視過去判例，因此判處曼納福特四十七個月徒刑，並歸還國家兩千四百萬美元，以及罰鍰五萬美元。曼納福特的律師唐寧不忘在法庭外重申，曼納福特絕對沒有與俄國官員有任何勾結。曼納福特下週將面臨洗錢與干擾證人罪判決，最高恐面臨十年徒刑。

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