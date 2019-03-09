無關通俄 川普競選主任逃稅判47月

2019-03-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普前選戰經理曼納福特，七日因逃稅與銀行詐欺等八項罪行，被判刑三年十一個月。該判決與特別檢察官穆勒對其從重量刑的要求相去甚遠，根據量刑準則，相關犯罪可處十九至二十四年徒刑。曼納福特是迄今穆勒通俄門調查案中，判刑最長的起訴者，但他的罪行與調查重點—川普選戰團隊是否勾結俄國，全然無關。

曼納福特是遭穆勒起訴的六名川普選戰親信之一，二○○四年至一四年，他為俄國支持的烏克蘭政治人物擔任顧問，二○一六年美國總統大選時，他曾操盤川普選戰兩個月。去年八月，陪審團判處他五項報稅不實、兩項銀行詐欺、一項隱匿海外帳戶等罪行成立，迄今已被關押九個月。

曼納福特被控利用海外銀行帳戶，隱匿從烏克蘭人賺得的五千五百多萬美元未申報，並用這些所得支撐他奢華的生活。儘管檢方敦促法官從重量刑，但辯護律師強調，曼納福特觸犯的是一般逃稅，依過去判例，相關被告刑期均不滿一年。

六十九歲的曼納福特穿著綠色囚衣、坐著輪椅進入法庭。法官艾里斯判決表示，儘管曼納福特沒有表達懊悔，但量刑準則的刑期「太過度」，他不能無視過去判例，因此判處曼納福特四十七個月徒刑，並歸還國家兩千四百萬美元，以及罰鍰五萬美元。曼納福特的律師唐寧不忘在法庭外重申，曼納福特絕對沒有與俄國官員有任何勾結。曼納福特下週將面臨洗錢與干擾證人罪判決，最高恐面臨十年徒刑。

  • 坐著輪椅的曼納福特七日出席維吉尼亞州亞歷山卓聯邦法院量刑審判的素描，他穿著寫有「亞歷山卓受刑人」的囚衣。（美聯社）

    坐著輪椅的曼納福特七日出席維吉尼亞州亞歷山卓聯邦法院量刑審判的素描，他穿著寫有「亞歷山卓受刑人」的囚衣。（美聯社）

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