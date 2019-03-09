承認峰會破局 傳北韓將發射衛星

2019-03-09

若恢復試射 川普：會非常失望

〔編譯茅毅／綜合報導〕衛星影像雖顯示北韓已恢復其「西海衛星發射場」運作，但一名美國高層官員七日表示，美國仍相信，在美國總統川普第一任期（二○二一年一月二十日）結束前，可能達成北韓「完全、可驗證的無核化」。針對西海的最新動態，川普八日在白宮向記者表示，如果北韓恢復武器測試，他會非常失望；但他也重申，他與北韓領導人金正恩的關係仍然很好，如果金正恩做出雙方諒解以外的事情，他會很驚訝。

不過，北韓官媒「朝鮮中央通信社」八日首度報導川金二會破局，稱海內外民眾都十分遺憾，並譴責美國讓峰會無法達成協議。中國外長王毅八日則說，只要對話不停、方向不變，有信心無核化「一定能實現」。

該高官證實，華府還不知道北韓此舉原因，將尋求其說明重建西海的目的。不過，該官員堅稱，「我們有足夠時間…，真的需要看到進展…，需要很快、儘快看到有意義且可驗證的無核化措施。」

網站「北緯38度」和華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）以衛星影像追蹤北韓平安北道東倉里西海發射場建設，指稱早在二月「川金二會」前，西海就開始重建。南韓氣象廳也發布，偵測到北韓江原道平康郡七日發生芮氏規模二．一地震，震央靠近地表，據信是人為製造的爆炸造成。

該官員強調，川普政府採取解除制裁等任何措施的先決條件，就是北韓完全無核化。華爾街日報另引述一名美國國務院高官報導，美方將持續施壓朝方，讓美國檢查人員進入西海，實地查核拆毀的情況。

白宮國安顧問波頓接受美國福斯新聞專訪時亦提到，川普顯然對美、朝「再舉行會談持開放態度」，會看看可以安排的時間及會談要如何運作。波頓說，現在要對北韓相關活動下定論還太早，華府會審慎研判情勢。

北緯38度創辦人維特（Joel Wit）分析，北韓領導人金正恩為了向人民展現他沒有對制裁低頭，可能從西海發射一枚搭載衛星的長程火箭。維特認為，既然川普在河內使金正恩難堪，金可能故技重施，時間很可能是四月中旬北韓舉行最高人民會議時。試射真正洲際彈道飛彈的風險太大，將招致國際一致譴責，發射衛星則能提供政治掩護。

CSIS北韓事務專家白穆德斯、車維德撰寫的報告則指出，重建西海的活動證明，任何廢除北韓核飛彈計畫的措施，北韓都會毫不猶豫地重啟。

文在寅改組內閣 推進兩韓合作

南韓總統文在寅八日改組內閣，提名七位部長，當中包括提名心腹、統一研究院院長金煉鐵出任統一部長。專家分析，這反映文在寅試圖積極透過兩韓合作，協助推進停滯的無核化談判。

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