中國盜海事軍用機密 2年駭全球27大學

2019-03-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華爾街日報五日報導，科技顧問機構埃森哲（Accenture）旗下資安情報部門iDefense預定本週發表的研究，首次揭露大量遭到中國駭客組織發動網路攻擊的教育機構名單，顯示中國竊取美國軍事與商業秘密的駭客活動日益猖獗；資安專家與美國官員指出，中國為了竊取海事軍用技術研究成果，至少駭入包括麻省理工學院（MIT）在內等美國、加拿大與東南亞的二十七所大學。

iDefense表示，別名「利維坦」（Leviathan）或「鯁魚」（Mudcarp）的中國駭客團體「臨時潛望鏡」（Temp.Periscope），至少從二○一七年四月開始活動，鎖定擁有海事領域豐富經驗的教職員，或設有專攻水下技術研究中心的多所大學發動網路攻擊；該團體利用不同研究機構學者對彼此的信任，透過暗藏惡意軟體的「魚叉式網路釣魚」電子郵件，攻擊特定目標。

iDefense指稱，全球至少二十七所大學遭到中國駭客入侵，包括美國夏威夷大學、華盛頓大學、麻省理工學院等名校，另有賓州州立大學、杜克大學等多所學院也疑似被駭；部分遭駭的大學已與美國海軍簽訂合約，受駭單位幾乎都與美國麻薩諸塞州的非營利教育研究機構「伍茲赫爾海洋學院」（WHOI）有聯繫。此外，南韓三育大學可能因牽涉南海研究，且地緣關係接近中國，而被「臨時潛望鏡」鎖定攻擊。

iDefense研判，中國駭客可能已成功駭入伍茲赫爾海洋學院；「臨時潛望鏡」針對二○一六年至一八年前往伍茲赫爾海洋學院受訓的夏季研究基金學生，發動駭客攻擊，讓這些學生將暗藏惡意軟體的電子設備帶回校園，進而駭入各大學的電腦系統。過去的資安研究曾指出，美國大學因掌握極具價值的軍事研究，且資安防護網比美國軍方與承包商脆弱，經常淪為中國駭客團體偏好攻擊的目標。

目標是美軍潛射反艦飛彈

資安專家指出，「臨時潛望鏡」有興趣的海事技術，包括據信可讓美軍潛艦在水下發射反艦飛彈、代號「海龍」（Sea Dragon）的五角大廈計畫。美國網路安全公司「火眼」（FireEye）證實，iDefense的研究成果與其獲得的情報基本一致；火眼四日已將「臨時潛望鏡」更名為「APT40」，指稱「APT40」由中國政府支持，主要目標是透過竊取商業機密，增強中國海軍現代化能力。

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