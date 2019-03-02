巴釋放飛官重開空域 印度警戒

2019-03-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕巴基斯坦外長古瑞希指稱，在巴國總理伊姆蘭汗指示下，三月一日下午將在印、加邊界的瓦加（Wagah）關卡，釋放二月廿七日在兩國空戰中座機遭擊落後被俘的印度空軍聯隊長瓦塔曼（Abhinandan Varthaman），並交給印度官員，展現巴國的「和平、善意姿態」，舒緩兩國緊張情勢。不過，這項釋俘行動因不明原因一再延遲，直至台灣時間晚間近十二點才開始進行。

為迎接飛行員，數千名印度人在瓦加揮舞國旗或吟唱，警察在道路兩旁列隊，當地居民準備為被視為國家英雄的瓦塔曼戴上花環，歡迎他回國。巴國民航局亦宣布，本週因印巴衝突而關閉的巴國空域，將自一日下午四點（台灣時間晚間七點）重新開放。

美調停 印巴傳好消息

印度政府則視瓦塔曼獲釋為其外交勝利。美國總統川普二月廿八日曾暗示，印巴會傳來「相當吸引人、相當不錯的消息」。國務卿龐皮歐先前已表態支持印度二月廿六日越境空襲巴國恐怖組織。在美方積極調停下，突傳出巴國政府願意放人的消息。印媒認為，這是印度立場強硬和巴國受到國際施壓的結果。

伊姆蘭汗則強調，「巴國要和平」，但不該被當作示弱。古瑞希也宣布，他不會出席本週末在阿拉伯聯合大公國召開的「伊斯蘭合作組織」（OIC）開幕式，拒絕與印度外長同台。

根據目擊者指稱，老家在印度清奈、擁有十六年戰機飛行員經驗的瓦塔曼，其父乃空軍退役中將，他跳傘落地後跑了半公里，就被趕來的巴國村民圍毆，最後被士兵帶走。他被俘前還不忘把軍事文件及地圖，以吞到肚子裡、撕毀和弄濕等方式銷毀。

印度領導階層雖樂見巴國歸還俘虜，但宣布不會因此降低升高的軍事戒備。印方表明，今後只要得到密謀對印度發動恐攻的情資，就會採取先制攻擊。由於印度五月舉行國會大選，二月廿六日空襲行動可望有利總理莫迪與執政黨選情。

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