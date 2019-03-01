全球第二例! 澳半同卵雙胞胎 罕見擁3套染色體

2019-03-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○○七年才為世人所知的「半同卵雙胞胎」，第二例終在二月廿八日透過美國綜合性醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）公諸於世：一四年產於澳洲布里斯班的一對男、女嬰，在母體內就被發現是同一顆卵分裂不分離且與兩顆精子相遇的結晶，兩人身上皆帶有三套染色體，母源基因完全相同，但父源基因相同度卻有七十八％。

一般雙胞胎有兩種，分別是同卵雙生與異卵雙生：前者為單一顆卵子受精後，形成單一顆受精卵，此單一胚胎在發育期間偶然分裂成兩個胚胎發育，因此染色體、基因幾乎完全相同，以致這類雙胞胎外觀極度相似；而胚胎分裂為二的階段若不完全，即會造成連體嬰。異卵雙生則是母體卵巢一次釋放兩顆卵再分別受精，兩粒受精卵能同時發育成兩個獨立胚胎，因此外觀與性別無一致性，兩者基因也僅一半相同，有機會生出「龍鳳胎」。

介於前述兩者之間的第三種「半同卵」雙胞胎，則遲至二○○七年才由國際權威《自然》期刊揭開神秘面紗。但與NEJM上月底發表的第二例不同：全球第一例屬空前現象，出世後才被美國專家發現其基因特殊性，兩嬰身上的母源基因完全相同，父源基因則僅半數一樣。

第二例則在母體於澳洲皇家布里斯班婦女醫院例行產前檢查進行超音波掃描時就已發現：第六週從胎盤羊膜類型判斷，孕婦一度期待生出同卵雙生寶寶；豈料十四週時，發現一男一女，她希望落空，最後更驚覺是「半同卵」。二○一四年負責照顧這名廿八歲孕婦與其腹中雙寶的澳洲新南威爾斯大學教授費斯克（Nicholas Fisk）五年來領導研究團隊，最後證實這對男孩、女孩都有「典型不容生存且胚胎通常活不了」的罕見三套染色體，其母源基因完全一樣，父源基因卻是七十八％相同，比例相當「奇異」。

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