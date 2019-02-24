App開後門! 你的體重血壓 臉書都知

2019-02-24

11款程式私下傳送

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華爾街日報廿二日揭露，總下載人次達數千萬的至少十一款熱門應用程式（App），在未明確告知使用者的情況下，擅自將用戶體重、血壓、心率、月經週期、懷孕狀況、房地產物件偏好等敏感私密資訊，傳送至社群媒體巨擘「臉書」，即使相關應用程式使用者並未登入臉書帳號，甚至未曾註冊過臉書帳號，個資都會被臉書掌握。華爾街日報檢測超過七十款可獲取用戶敏感資訊的熱門應用程式，發現至少十一款App私下傳送敏感個資至臉書軟體開發套件（SDK）、一款名為「應用程式事件」（App Events）的分析工具，以利開發人員掌握用戶趨勢，精準投放廣告或服務。

據報導，iOS作業系統上最熱門的心率檢測App「Instant Heart Rate: HR Monitor」，號稱擁有兩千五百萬活躍用戶的女性月經週期日曆App「Flo Period & Ovulation Tracker」，房地產公司App「Realtor.com」，分別將用戶心率、經期、瀏覽的房地產物件地點與價格等敏感個資傳送至臉書，但上述應用程式都未明確告知用戶阻止業者將個資傳給臉書的方法。

臉書：會刪除資料

對此，臉書發言人表示，臉書要求App開發商明確告知用戶他們與臉書分享的資訊，也嚴禁第三方開發商將敏感個資傳給臉書，「我們會設法查出並刪除不該與我們分享的資料，例如使用者的美國社會安全號碼」。臉書強調，透過SDK共享用戶數據是「標準做法」。有開發商則聲稱，傳送至臉書的用戶個資只適用於「內部分析」。

美國紐約州州長古莫廿二日已指示州政府「立刻調查」這類明顯侵犯消費者隱私的做法，並呼籲聯邦當局介入禁止這類行為。協助華爾街日報分析App的網路隱私管理軟體公司「斷網」（Disconnect）技術長傑克森表示，傳送用戶個資給臉書，不該成為App的功能之一。臉書去年因英國「劍橋分析」公司擅自取得八千七百萬名臉書用戶個資進行選舉分析，遭外界撻伐，目前正就此與聯邦貿易委員會協商罰金。

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