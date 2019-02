投書讚中國？紐前總理駁斥：沒寫過

2019-02-21

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕紐西蘭前總理希普利(Jenny Shipley)十九日公開否認,曾替中共黨報《人民日報》撰文讚譽中國政府和「一帶一路」倡議。此前,《人民日報》英文版網站十八日刊登一篇作者署名希普利、名為《我們需要學習傾聽中國(We Need to Learn to Listen to China)》的文章,大肆讚美北京當局,引爆輿論對希普利大加撻伐。

中共黨媒刊登署名文章

該文盛讚中國改革開放的豐碩成果,指出:「中國提出的一帶一路倡議是全世界最偉大的構想之一。這樣具前瞻性的想法,就我看來,有可能創造下一波經濟增長。」還說:「中國每個階級的女性都被允許說出自己的想法,並擁有與男性相同的決策權。」相關說法引發紐西蘭民眾不滿,群起批評希普利不該毫無底線地幫中國說話。

希普利十九日告訴美國有線電視新聞網(CNN)、《紐西蘭前鋒報(New Zealand Herald)》,她沒寫過《人民日報》刊登的那篇文章;去年十二月她曾接受中共英文黨媒《中國日報(China Daily)》採訪,但此後從未與《中國日報》接觸。希普利表示:「我從未想過自己會在紐西蘭對外關係的關鍵時刻,捲入這樣的公共事件。」

「受訪竟變專欄文章」

希普利強調,她絕對無意影響紐國總理、外交部長等任何人的決策。現任總理阿爾登告訴《紐西蘭國家廣播電台(Radio New Zealand)》,她對此事感到驚訝,「採訪變成專欄文章,簡直前所未聞」。紐西蘭當局近來正因中國電信設備巨擘「華為」能否參與該國第五代行動通訊系統(5G)建設等議題,與北京當局關係緊繃。

英媒:人民日報是編造故事「慣犯」

英國《衛報》二十日引述中國專家說法,指稱《人民日報》是編造故事「慣犯」,希普利一開始就不該接受中共黨媒採訪。與此同時,《人民日報》英文版網站二十日已修改網頁,將說明欄的「作者是前紐西蘭總理」改為「希普利女士是前紐西蘭總理,本文根據二○一八年十二月人民日報記者採訪內容撰寫而成」。

