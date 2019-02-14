與梅西合影 阿富汗貧童淪獵殺目標

2019-02-14

阿富汗男童艾哈瑪迪（Murtaza Ahmadi）2016年1月間因熱愛阿根廷球星梅西，克難地用塑膠袋製成梅西球衣（圖左）而在網路爆紅，更獲得本尊注意，不僅贈送簽名球衣，還於2016年12月在卡達出席友誼賽期間，邀男童出席（圖右）。然而轉眼間，現年7歲的艾哈瑪迪卻從夢想成真的喜悅跌入現實夢魘。艾哈瑪迪一家人住在阿富汗北方的札戈里（Jaghori），去年11月因該地受到激進組織「神學士」攻擊而被迫撤離家園，落腳在喀布爾一處簡陋租屋處。他的母親莎菲卡（Shafiqa）表示，艾哈瑪迪不僅成為神學士威脅攻擊的目標，其他一些組織也認為他們從梅西手中拿到一大筆錢，成名後反而為全家帶來苦日子，她不敢讓兒子繼續上學，如今全家更只能過著戰火下顛沛流離的日子。（編譯陳成良）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/