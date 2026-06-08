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    首頁 > 國際

    南韓選舉抗議驚傳變調！民眾攔下女子手球國家隊搜查包包

    2026/06/08 16:22 即時新聞／綜合報導
    南韓民眾上街抗議選舉不公，竟攔下U20女子手球國家隊搜查包包。南韓示威民眾示意圖。（路透）

    南韓民眾上街抗議選舉不公，竟攔下U20女子手球國家隊搜查包包。南韓示威民眾示意圖。（路透）

    南韓3日地方選舉多處選票短缺，民眾紛紛上街抗議不公，並包圍開票地點之一的首爾松坡區奧林匹克公園體育場，孰料今天（8日）卻傳出行為變調，示威人士竟攔下U20女子手球國家隊搜查包包。

    據韓媒《中央日報》報導，今上午10時許，6名南韓U20女子手球國手穿著帶有國旗標誌的隊服，來到奧林匹克公園體育場，想要進入拿取訓練用球與器材，備戰本月24日在中國山西省晉中市開幕的第25屆世界青年女子手球錦標賽。

    不過，奧林匹克公園體育場內部存放了380個票匭，雖然早就計票完畢，但抗議民眾仍封鎖場區10個入口並控制人員往來，在看到這些女孩後阻止她們進入，直指「我怎麼知道她們是不是真的手球選手」，還有人要求她們拿出比賽影片進行比對。

    在一陣僵持後，有個女孩雙手合十做出拜託的姿勢，懇求抗議民眾讓她們進去，示威者這才讓開。不過，上午10時24分許，6名選手出來後又遭到包圍，民眾大喊著要她們接受檢查，接著就打開包包查看，過程中不斷推擠到6名國手。

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