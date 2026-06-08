切爾西前老闆當密使？澤倫斯基首曝：阿布拉莫維奇曾替普廷傳話

澤倫斯基首度證實，阿布拉莫維奇（見圖）曾秘密赴基輔見面。（法新社檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基首度證實，遭西方制裁的俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），曾親赴基輔與他會面，並表示願意替烏方將訊息帶回莫斯科轉交給俄羅斯總統普廷，但希望整個過程保持低調。

阿布拉莫維奇是俄羅斯知名富豪，曾擁有英超豪門切爾西足球俱樂部近20年，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後出售球隊。他長年活躍於俄國能源、金屬與投資領域，曾名列全球富豪榜前段班。英國政府曾以他與俄羅斯總統普廷政權具有「明確關聯」為由對其實施制裁，但阿布拉莫維奇否認自己與克里姆林宮有不當連結。

請繼續往下閱讀...

根據《衛報》引述Sky News專訪內容，澤倫斯基表示，阿布拉莫維奇當時對他說：「我可以直接和你聯繫，我想帶一個訊息回去交給普廷，但這必須保持沉默，不能對外公開。」

澤倫斯基首曝幕後接觸 盼與普廷直接會談

澤倫斯基表示，他透過阿布拉莫維奇傳達的訊息十分明確，那就是「你們是在我們的土地上作戰，我們不會離開，也不會把勝利讓給你們」，並再次表達希望能與普廷直接會面的立場。

他也強調，這場會面「並不是秘密」，俄方當時想知道基輔願意為和平談判做到什麼程度。

阿布拉莫維奇至今尚未對這項說法公開回應。英國政府先前曾以他與普廷政權具有「明確關聯」為由對其實施制裁。

報導指出，阿布拉莫維奇曾在俄羅斯全面入侵烏克蘭初期，參與雙方停火談判，不過隨著協商破局，近年已較少出現在相關外交場合。

另一方面，俄烏和平進程至今仍未取得重大突破。普廷多次表明，除非烏克蘭放棄包括頓內茨克州與盧甘斯克州在內的頓巴斯地區，否則俄方不會停止軍事行動。

澤倫斯基近日則赴倫敦，與英國、法國及德國領袖會晤，討論加強武器生產與防空能力等議題。在戰事持續升高之際，他此次首度公開阿布拉莫維奇曾居中傳話，也讓外界再次關注戰爭爆發初期未曾曝光的幕後外交接觸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法