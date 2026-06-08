川普買查哥斯群島？英媒：擬繞過英國接管戰略要地狄耶戈加西亞島

英國媒體披露，白宮正考慮直接向模里西斯買下查哥斯群島，繞過英國以取得具有重要戰略意義的美英聯合基地狄耶戈加西亞島。（美聯社檔案照）

英國「每日電訊報」7日披露，白宮正考慮一項向模里西斯買下查哥斯群島（Chagos Islands）的計畫，可能會讓英國首相施凱爾（Keir Starmer）放棄該領土主權的計畫泡湯。

該報獲悉，在具有重要戰略意義的美英聯合基地狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）未來充滿不確定性之際，美國官員已草擬一項提案，擬繞過英國，自行達成協議以取得該島的控制權。

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這是川普政府在一份文件中草擬的數個選項之一，目的是為施凱爾將該群島控制權移交給中國與伊朗盟友模里西斯的計畫，提供替代方案。

1名了解相關討論的美國官員向每日電訊報表示，白宮一直與英國政府就如何確保狄耶戈加西亞島的未來進行定期討論。消息人士指出，雖然買下這些島嶼並非白宮的首選方案，但這個想法已直接向美國財政部長貝森特（Scott Bessent）提出，而他也已將此事呈報總統。

伊朗戰爭與中國海軍軍力的崛起，重新引燃了各界對於維持全球戰略軍事基地鏈的呼聲。狄耶戈加西亞島的戰略位置將伊朗置於打擊範圍內，並允許進行全天候的長程轟炸機任務，例如使用B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤轟炸機對德黑蘭進行打擊。

因此，川普政府的高層官員擔心，將該水域的控制權交給與中國結盟的模里西斯，將會為海上間諜活動大開方便之門。

近幾個月來，官員們不斷強調查哥斯群島的重要性，並重申其擁有的極機密能力。英國外交大臣拉米（David Lammy）的前特別顧問猶大（Ben Judah）曾向每日電訊報表示，這個空軍基地……擁有極度機密、極度敏感的設施，對英國在世界上的行動能力至關重要，「我們必須不惜一切代價，保留對這個地方的使用權。如果我們必須靠自己來做，我們永遠無法複製它。」

目前尚未討論買下查哥斯群島的價格。英國最初計畫將該群島交給模里西斯，然後支付約350億英鎊（約新台幣1.47兆元），以99年的期限租回該軍事基地。為了取得該群島的控制權，華府必須先允許施凱爾的協議過關，然後在主權移交後與模里西斯進行談判。

美國總統川普起初支持施凱爾放棄群島的協議，但在施凱爾拒絕讓美國利用狄耶戈加西亞島對伊朗發動襲擊後，他選擇破壞這項協議。

英國工黨曾希望在2025年通過一項法案，將該群島交給模里西斯，但若無美國同意，英國就無法批准該協議並將群島移交。

在今年稍早的幾次公開發言中，川普譴責這項協議是軟弱的表現，「極度愚蠢」，並堅稱施凱爾正在「失去對這座重要島嶼的控制」。在3月接受每日電訊報專訪時，他表示對施凱爾阻止他使用該島打擊伊朗，感到「非常失望」。

此後，川普不斷對施凱爾發動攻擊，稱他「不是邱吉爾」，並指責他必須為兩國「特殊關係」的衰退負責。此外，英國也依賴美國正式修改1960年代與1970年代發出的換文（exchange of letters），這些信件構成雙方共享該基地協議的法律基礎。

模里西斯曾多次在國際法庭上挑戰英國對查哥斯群島的所有權，英國也預期國際法院（ICJ）很快就會發布具約束力的裁決，轉移這些島嶼的所有權。

英國中東與北非事務政務次官法爾克納（Hamish Falconer）5月曾表示，華府不可能買下這些島嶼，並堅稱政府「致力於履行我們達成的協議」。

一名美國官員則向每日電訊報表示：「我們仍與英國盟友保持定期討論，我們正共同努力維護狄耶戈加西亞島作為區域安全平台的存續性。」

查哥斯群島位在印度洋中部，位於馬爾地夫正南方約500公里處，分為7個環礁、共60餘座島嶼，長期由英國實際控制，行政上歸英屬印度洋領地管轄，陸地面積約56平方公里，包括潟湖在內佔據海域面積約1萬5000平方公里，專屬經濟區面積63萬6600平方公里。

英國與模里西斯2025年5月22日簽署協議，移交查哥斯群島主權，並以租借99年形式保留美英在當地的軍事基地，但英國上議院以壓倒性票數將讓渡法案退回下議院。

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