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    2030年再選總統？ 普廷：合憲但健康與否只有「上帝知道」

    2026/06/06 18:03 編譯管淑平／綜合報導
    普廷5日出席聖彼得堡國際經濟論壇小組會議。（路透）

    普廷5日出席聖彼得堡國際經濟論壇小組會議。（路透）

    自1999年以來，以總統或總理身分掌權至今已27年的俄羅斯總統普廷，4日被問到2030年是否再度參選總統，他避免正面回覆，僅表示現在還言之過早，而且到時候是否夠健康能勝任這個職位，只有「上帝知道」。

    路透報導，普廷4日在聖彼得堡國際經濟論壇期間，一場與各國通訊社高層編輯的會面中，被路透記者詢問，是否會任職到2036年，以及他是否覺得自己的精力和健康狀態，是否足以繼續執政到那個時候。普廷回應說：「對我、對你，以及對在場所有人來說，只有上帝知道我們是否夠健康，能否活到明天、後天，更不用說要去解決我們面對的一些任務，實現我們為自己設定的目標」。

    從1999年以來，以總統或總理身分掌權至今的普廷表示，俄羅斯憲法允許他在2030年再度參選，若勝選可再做一任，到2036年。但是他說，「我想現在談這件事，還言之過早，老實說，真的太早，我現在甚至連想都還沒想這件事」。

    普廷表示，現在國家正面臨許多大規模，且具迫切性的問題，需要先解決這些問題，「現在應該思考的是俄羅斯的未來，而非這件事（再參選）」。

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