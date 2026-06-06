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    首頁 > 國際

    共軍：荷蘭軍艦「非法侵闖」西沙群島後 穿越台灣海峽

    2026/06/06 00:24 中央社
    共軍批評荷蘭海軍德魯伊特號護衛艦（見圖）「非法侵闖中國西沙群島」，後來還穿越台灣海峽。（擷取自Embassy of the Netherlands in the Philippines臉書）

    共軍批評荷蘭海軍德魯伊特號護衛艦（見圖）「非法侵闖中國西沙群島」，後來還穿越台灣海峽。（擷取自Embassy of the Netherlands in the Philippines臉書）

    根據中共解放軍通報，荷蘭皇家海軍魯伊特號護衛艦上週三在南海放飛艦載直升機，進入主權爭議的西沙群島空域後，又穿越台灣海峽。荷方此前表示，該艦在印太地區執行航行自由的任務。

    共軍東部戰區微信公眾號5日晚間發布新聞稿，東部戰區發言人徐承華表示，5月27日以來，荷蘭德魯伊特號護衛艦（HNLMS De Ruyter，舷號F804）艦載直升機「非法侵闖西沙領空」，接續過航台灣海峽。

    徐承華宣稱，東部戰區組織海空兵力對荷艦過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。他未說明德魯伊特號穿越台海的時間。

    在此之前，共軍南部戰區5月27日通報，德魯伊特號護衛艦當天「非法侵闖中國西沙群島」，多次升空艦載直升機「侵入我國領空」。

    翟士臣宣稱，南部戰區組織海空兵力，依法依規採取語音警告、警示性電子干擾等必要措施予以外逼驅離。

    根據荷蘭皇家海軍臉書專頁發布，德魯伊特號5月22日抵達菲律賓進行為期3天的訪問。

    荷蘭駐菲律賓大使館5月23日發文表示，這次訪問是代號「太平洋射手」（Pacific Archer）的部署行動一部分，該行動是一項重點關注印太地區的計劃性任務。這項任務標誌著荷蘭對海上安全、航行自由以及深化與包括菲律賓在內的地區夥伴關係的持續承諾。

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