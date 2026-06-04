不只LinkedIn！五眼聯盟揭中國情報網最新招募流程

五眼聯盟近日警告，中國間諜正偽裝成招募人員，誘騙他國政府和軍方人員洩漏國家機密。圖為示意圖。（路透）

據英國廣播公司（BBC）報導，由美國、英國、加拿大、澳洲與紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）近日罕見發布聯合警告，指中國情報人員正透過求職與招募平台接觸政府、軍方及智庫人士，試圖取得敏感資訊與潛在情報來源。

五眼聯盟指出，中國情報人員近年愈來愈常利用「領英」（LinkedIn）等專業社群網站，以及各類求職與招募平台，偽裝成獵頭公司、人力資源顧問或研究機構人員接觸目標。

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被鎖定的對象通常包括持有安全許可的人員、現任或前任政府官員、軍方人士、學者以及智庫研究員。五眼聯盟表示，中方希望藉此取得能為中國帶來戰略、軍事及經濟優勢的敏感資訊。

根據聯合公告，中方情報人員並非一開始就要求機密資料，而是透過看似正常的招募程序逐步篩選目標。

應徵者通常會先接受線上視訊面試，內容可能涉及工作經歷、人脈背景以及是否接觸政府或軍事資訊等問題。進入下一階段後，部分人還會被要求撰寫有關中國外交政策、國際關係或國防議題的分析報告。

五眼聯盟認為，這類任務除了蒐集資訊外，也是在評估應徵者的專業能力、資訊取得管道以及未來合作可能性。

BBC指出，英國軍情五處（MI5）去年曾揭露兩個疑似代表中國國家安全部運作的LinkedIn帳號，分別名為「Amanda Qiu」與「Shirly Shen」。

英國保守黨國會議員歐布萊恩（Neil O'Brien）的研究員威爾班（Simon Whelband）表示，其中一個帳號曾主動聯繫他。他指出，對於剛踏入職場或經驗較少的人而言，這類邀約看起來與一般求職機會並無明顯差異，很容易降低戒心。

英國內政部安全事務副大臣賈維斯（Dan Jarvis）則呼籲政府與軍方人員提高警覺，留意網路招募與社群平台上的可疑接觸，避免在不知情情況下洩露可能危及國家安全的資訊。

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