中國人買沖繩屋那霸島引爆國安危機 日本計畫將無人島國有化

中國女子買下日本無人居住的屋那霸島，引爆日本國安危機。（圖擷自微博）

根據日本媒體報導，日本政府決定對全國約1萬3400座無人島的所有權，進行全面調查，起因是最近接連爆出中國人購買日本無人島的消息，成為日本國家安全的重大危機。

報導指出，過去外界所知的日本島嶼數量約為7000座，但隨著測量技術發展，2023年確認實際島嶼數為1萬4125座。除本州、北海道、九州、四國、沖繩與本島這5座以外，其餘1萬4120座被歸類為「離島」，其中約690座是有人居住和作為領海、專屬經濟區（EEZ）基點的島嶼，由國家直接管理，其餘的1萬3400座不具經濟價值而被閒置。

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但近年來陸續傳出有中國人購買日本無人島的消息。2023年，1名30多歲的中國女子表示，「她買了1座沖繩的無人島」，並發布了影片。經確認後，這座無人島是距離沖繩美軍基地數10公里的屋那霸島，一半的面積登記在1家位於東京的中國顧問公司名下。

去年底有報導指出，有持中國國籍者買下了位於山口縣瀨戶內海笠佐島3700平方公尺規模的土地。購買者稱購買理由為「建別墅」，但此地距離岩國美軍基地和吳地海上自衛隊基地僅20至50公里，引發外界擔憂，外國勢力可能在此放出無人機收集情報，或作為走私、偷渡等犯罪據點。

日本政府計劃先對邊境或軍事敏感地區的島嶼進行登記調查，確認實際所有者。優先調查對象包括島嶼密集的小笠原諸島、軍事要塞沖繩，與近期頻傳外國人買地消息的瀨戶內海地區。

另外，日本政府計劃將長期未登記繼承、無法確認所有關係的島嶼國有化。日本政府計畫利用衛星照片、航空雷達測量等，定期核實島上是否有人居住和活動，必要時也將進行實地調查。

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