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    驚悚瞬間！巴西女子踩人行道蓋突墜深洞 竟是竊賊偷金屬害人

    2026/06/03 19:59 即時新聞／綜合報導
    巴西一名女子在行走時，路面的人行道孔蓋突然鬆脫翻轉，導致她瞬間墜入孔洞中。（圖擷取自@mbnoticiasve社群平台「Instagram」）

    巴西一名女子在行走時，路面的人行道孔蓋突然鬆脫翻轉，導致她瞬間墜入孔洞中。（圖擷取自@mbnoticiasve社群平台「Instagram」）

    驚悚畫面曝光！巴西一名女子在行走時，路面的人行道孔蓋突然鬆脫翻轉，導致她瞬間墜入孔洞中。

    紐約郵報》報導，這起駭人的事件發生於5月31日的巴西，監視器畫面顯示，32歲的羅莎（Fabiana Rosa）在走下一輛摩托計程車後，正一邊看著手機，一邊走在里約熱內盧一條安靜的街道上。當她踩上一個蓋好的孔蓋時，金屬蓋板卻突然翻轉，導致她整個人垂直墜入下方的排水系統中。

    剛載完她的摩托計程車司機見狀立刻衝回現場，路過的行人也紛紛趕來協助。緊急救援人員最終成功將她救出並送往附近醫院。

    羅莎在接受巴西媒體採訪時表示：「我以為我快死掉了，因為污水已經淹到我的胸口，而且那個洞非常深。」她在墜落時被孔蓋砸中，導致全身多處受傷。

    根據當地媒體報導，該孔蓋之所以沒有對齊，是因為前一天夜裡有兩名企圖偷竊金屬的竊賊移動了它。報導指出，前一天凌晨2點左右的監視器畫面拍到兩名男子移開孔蓋，隨後在沒有正確固定的情況下試圖將其放回。

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