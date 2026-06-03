驚悚瞬間！巴西女子踩人行道蓋突墜深洞 竟是竊賊偷金屬害人

巴西一名女子在行走時，路面的人行道孔蓋突然鬆脫翻轉，導致她瞬間墜入孔洞中。（圖擷取自@mbnoticiasve社群平台「Instagram」）

驚悚畫面曝光！巴西一名女子在行走時，路面的人行道孔蓋突然鬆脫翻轉，導致她瞬間墜入孔洞中。

《紐約郵報》報導，這起駭人的事件發生於5月31日的巴西，監視器畫面顯示，32歲的羅莎（Fabiana Rosa）在走下一輛摩托計程車後，正一邊看著手機，一邊走在里約熱內盧一條安靜的街道上。當她踩上一個蓋好的孔蓋時，金屬蓋板卻突然翻轉，導致她整個人垂直墜入下方的排水系統中。

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剛載完她的摩托計程車司機見狀立刻衝回現場，路過的行人也紛紛趕來協助。緊急救援人員最終成功將她救出並送往附近醫院。

羅莎在接受巴西媒體採訪時表示：「我以為我快死掉了，因為污水已經淹到我的胸口，而且那個洞非常深。」她在墜落時被孔蓋砸中，導致全身多處受傷。

根據當地媒體報導，該孔蓋之所以沒有對齊，是因為前一天夜裡有兩名企圖偷竊金屬的竊賊移動了它。報導指出，前一天凌晨2點左右的監視器畫面拍到兩名男子移開孔蓋，隨後在沒有正確固定的情況下試圖將其放回。

Mujer cayó dentro de una alcantarilla inundada tras pisar una tapa suelta en Río de Janeiro.



Fabiana Rosa, de 35 años, cayó dentro de una alcantarilla inundada luego de pisar accidentalmente una tapa suelta tras bajar de una motocicleta en Río de Janeiro, Brasil. Según reportes,… pic.twitter.com/ofSVclmv5h — Virales del Mundo （@Viral3sDelMundo） June 3, 2026

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