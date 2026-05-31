為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    台人赴韓旅遊驚踩雷！地鐵站1舉動犯「潛規則」 竟遭阿珠媽當場打手

    2026/05/31 17:10 即時新聞／綜合報導
    南韓首爾地鐵站電梯，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    南韓首爾地鐵站電梯，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    不少人搭電梯時習慣按關門鍵以節省時間，但這樣的日常習慣到了國外恐怕會秒踩雷。近日一名台灣網友分享赴韓旅遊的親身經歷，指出搭乘南韓地鐵站的電梯時，存在一個「千萬別按關門鍵」的特殊禁忌。

    一名網友近日在Threads發文表示，大家知道搭韓國地鐵的電梯時不能按關門鍵嗎？前幾天抵達韓國時跟家人提到這件事，家人原本還不相信，結果馬上看到阿珠媽（大嬸）對按下關門鍵的人說「安堆唷」（不可以），隨後更在另一站發現，電梯的關門鍵被貼起來不給按。

    貼文曝光後引發熱議，不少內行人留言解惑，韓國地鐵電梯的關門是有固定秒數設定的，通常要等20秒才會自動關門，這項設計是為了給行動不便者、老人與輪椅族充裕的時間進入電梯。如果在秒數還沒跑完前擅自按下關門鍵，環境設定反而會讓時間直接「重新計算20秒」，導致要等更久，有些地鐵站的電梯按了關門鍵反而會更晚關，也被網友戲稱為「韓國版的戰鬥邀請」。

    與此同時，也有過來人分享自身經歷，「我和我妹第1次自由行時也不知道，我妹按關門鍵還被阿珠罵打手」、「真的，試過被罵，香港人表示十分不習慣，在香港按慢兩秒都不行，香港人太急性子了」、「我也被阿珠媽阻止過，她說『Don't touch』（不要碰） 」、「以前去韓國的時候搭地鐵有被韓國大叔阻止過，但其實連韓國人都不一定知道，因為後面進來的韓國年輕人要按的時候也被大叔阻止了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播