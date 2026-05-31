台人赴韓旅遊驚踩雷！地鐵站1舉動犯「潛規則」 竟遭阿珠媽當場打手

南韓首爾地鐵站電梯，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

不少人搭電梯時習慣按關門鍵以節省時間，但這樣的日常習慣到了國外恐怕會秒踩雷。近日一名台灣網友分享赴韓旅遊的親身經歷，指出搭乘南韓地鐵站的電梯時，存在一個「千萬別按關門鍵」的特殊禁忌。

一名網友近日在Threads發文表示，大家知道搭韓國地鐵的電梯時不能按關門鍵嗎？前幾天抵達韓國時跟家人提到這件事，家人原本還不相信，結果馬上看到阿珠媽（大嬸）對按下關門鍵的人說「安堆唷」（不可以），隨後更在另一站發現，電梯的關門鍵被貼起來不給按。

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貼文曝光後引發熱議，不少內行人留言解惑，韓國地鐵電梯的關門是有固定秒數設定的，通常要等20秒才會自動關門，這項設計是為了給行動不便者、老人與輪椅族充裕的時間進入電梯。如果在秒數還沒跑完前擅自按下關門鍵，環境設定反而會讓時間直接「重新計算20秒」，導致要等更久，有些地鐵站的電梯按了關門鍵反而會更晚關，也被網友戲稱為「韓國版的戰鬥邀請」。

與此同時，也有過來人分享自身經歷，「我和我妹第1次自由行時也不知道，我妹按關門鍵還被阿珠罵打手」、「真的，試過被罵，香港人表示十分不習慣，在香港按慢兩秒都不行，香港人太急性子了」、「我也被阿珠媽阻止過，她說『Don't touch』（不要碰） 」、「以前去韓國的時候搭地鐵有被韓國大叔阻止過，但其實連韓國人都不一定知道，因為後面進來的韓國年輕人要按的時候也被大叔阻止了」。

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