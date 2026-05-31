菲防長談中國威脅 稱正深化與台灣關係

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）稱，菲律賓正尋求與台灣建立更緊密的聯繫。（路透）

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）表示，馬尼拉正尋求與台灣建立更緊密的聯繫，並與致力於嚇阻中國的國家加強防務合作。根據美國《彭博》報導指出，鐵歐多洛在新加坡「香格里拉對話」安全論壇接受專訪，強調正與美國盟友及合作夥伴深化軍事合作，並尋求在不涉及外交承認的領域推動台菲交往。

鐵歐多洛將菲律賓深化與日本、越南及台灣關係的作法，形容為基於共同目標的「趨同合作」。他強調各國雖然存在部分差異，但在加強嚇阻的必要性上看法一致，此合作不應被視為單一集團，而是積極的防衛聯盟。這項呼籲正值美菲安全合作顯著升溫，且菲國在南海與北京頻頻爆發衝突的地緣敏感時刻。

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台海若爆衝突 菲北部省份願提供避難場所

儘管菲律賓維持「一個中國」政策，但鐵歐多洛表明必須在不涉及外交承認的非禁忌領域深化台菲關係，包括對菲國防衛空間具間接重要意義的「台菲經濟走廊」。他指出，若台海爆發衝突，馬尼拉基於人道考量，對於向避難平民開放北部省份「沒有政治上的反對意見」。他補充表示，目前有約20萬名菲律賓國民在台灣居住與工作，相關人道救援規劃確實具備實際需求。

美菲近年持續擴大聯合演習規模，包括在鄰近台灣地區進行演訓，未來將聚焦空防、海防與網路防衛等領域。對於中國批評美軍部署威脅區域穩定，鐵歐多洛則反駁稱，只有北京持這種看法。

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