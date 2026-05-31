泯滅人性！中國爆「穿小棉襖」狼父性侵女兒暗語 惡魔群組內容曝光

中國網紅踢爆抖音平台狼父「穿小棉襖」黑暗內幕。（擷取自X）

中國社群網路近日出現引發關注的「小棉襖事件」，原本用來形容貼心女兒的「小棉襖」一詞，疑似成為用來指涉未成年女童的暗語，並衍生出「穿小棉襖」、「互換小棉襖」、「買棉襖」等涉及性侵、交換及買賣兒童犯罪用語。

以揭露中國網路現象為主的「李老師不是你老師」28日在社群平台X發文指出，有網紅公開檢舉，在抖音平台部分評論區與私密社群中，出現使用上述暗語交流的情況，內容疑似涉及對未成年性侵及交換等不當言論，相關說法曝光後引發輿論譁然。

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根據流傳的聊天紀錄截圖，部分群組內出現「互換小棉襖」、「有償、無償」、「借小棉襖」、「誰家小棉襖借我穿一下」、「穿棉襖有没有吐裡面，注意避孕哦」等涉及性行為的不當描述，引發外界強烈反感。

事件曝光後，不少中國網友在社群平台表達震驚與憤怒，認為相關內容涉及嚴重違反道德與法律界線，「這比美國艾普斯坦的蘿莉島還要噁心、變態，連自己的親生骨肉都下得去手，簡直畜生不如！」、「最可怕的是，點進去這些人的個人主頁，看起來都是正常的普通人，原來身邊潛伏著這麼多惡魔」、「地獄也沒這裡髒，人類的邪惡必遭天譴」、「這跟畜生有甚麼區別」。

同時也引發對中國網路監管制度的討論，有網友質疑，雖然平台長期實施實名制與內容審查，但在涉及疑似兒少性犯罪內容時，是否仍存在監管漏洞，「難道封帳號就沒事了嗎？人都去哪了？為什麼不用判死刑或化學閹割？」「封禁只是幫凶手隱瞞罪行，應該引蛇出洞、通通抓起來槍斃！」

對此，抖音平台於27日發布聲明表示，已對相關帳號與群組進行無限期封禁，並下架違規內容。平台強調將持續加強未成年人保護機制，對涉嫌違法犯罪行為將保留紀錄並依法配合主管機關調查。

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不少中國網友在相關討論區留言「互換小棉襖」、「誰家小棉襖借我穿一下」等噁心言論。（擷取自X）

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