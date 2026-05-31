「香格里拉對話」觸及台海海纜遭破壞 澳洲防長示警：海床已成戰場

澳洲國防部長30日出席香格里拉對話。（歐新社）

包括新加坡、澳洲、紐西蘭、法國、芬蘭、瑞典等17個國家，30日在國防論壇「香格里拉對話」上，同意在海底電纜等關鍵海洋基礎設施的防禦策略上合作。澳洲國防部長馬勒斯以波羅的海和台灣海峽近年海纜遭破壞事件為例，警告海床已成「戰場」。

南華早報、澳聯社（AAP）報導，這17個國家的國防部長和代表，30日在會上啟動「水下基礎防禦交流指導原則」（Guiding Principles for Underwater Infrastructure Defence Exchanges），該倡議旨在共同探索可合作領域，以強化這類設施安全。不過，值得注意的是，這17個國家沒有中國和美國。

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關鍵水下基礎設施是今年「香格里拉對話」的一個關鍵議題。澳洲國防部長馬勒斯指出，海床已成「戰場」，「我們已見到一連串以前所未見規模和頻率攻擊海底關鍵基礎設施」，即使是意外，也凸顯此一全球基礎設施關鍵部份的脆弱性。馬勒斯點出波羅的海的幾次這類事件，以及台灣去年通報5次海纜受損事件為例，「自2024年11月來，波羅的海和台灣海峽幾起海底電纜遭切斷，令人震驚」，不過他未直接是哪些國家所為。

新加坡國防部長陳振聲在啟動該倡議的活動上表示，水道並非只是貿易航道，也載有連結能源、通訊所需的關鍵水下基礎設施，今日在建立鋪設、維護、並防範這些水下基礎設施遭破壞的國際規範上，還有很多工作要做。

這份指導原則為自願性，而且不具強制力，列出如尊重主權、管轄權，以及依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）等諸項原則，以及可能合作的領域，包括跨區域資訊共享和強化危機應變能力。

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