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    首頁 > 國際

    Google秘密計畫曝光！準備在美國放出3200萬隻蚊子

    2026/05/30 19:04 即時新聞／綜合報導
    Google計畫在加州和佛羅里達州，放出高達3200萬隻經過特殊處理的蚊子。圖為家蚊。（美聯社）

    Google計畫在加州和佛羅里達州，放出高達3200萬隻經過特殊處理的蚊子。圖為家蚊。（美聯社）

    科技巨頭Google正尋求美國聯邦政府批准，計畫未來兩年內在加州和佛羅里達州放出高達3200萬隻經過特殊處理的蚊子。這項行動背後是一場大型公共衛生計劃，旨在遏止蚊媒傳染病的傳播，包括西尼羅病毒、聖路易腦炎、登革熱、茲卡病毒、屈公病以及黃熱病。

    根據《紐約郵報》報導，該專案是Google旗下鮮為人知的「Debug（消滅蚊蟲）」倡議的一部分，該倡議於十多年前啟動，旨在開發新技術以減少攜帶疾病的蚊子數量。公衛專家表示，由於只有雌蚊才會叮咬人類，因此釋放這些雄蚊，並不會增加會咬人的蚊子數量。

    該計畫預計釋放已經被細菌「沃爾巴克氏體」感染的雄性蚊子。當這些受感染的雄蚊與野外的雌蚊交配後，孵化出的後代將無法存活，從而隨著時間推移，達到抑制蚊子數量的效果。

    該提案目前正由美國環境保護署（EPA）進行審查，後續會決定是否核發實驗性使用許可證。主管機關目前尚未宣布，若計畫獲得批准，這些蚊子將在哪些具體地點進行釋放。

    研究人員指出，這項最新提案主要針對「家蚊」（Culex mosquitoes，又稱庫蚊），該蚊種以傳播西尼羅病毒和聖路易腦炎而聞名。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，西尼羅病毒目前仍是美國最主要的蚊媒疾病。

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