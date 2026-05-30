地中海島國馬爾他在中東危機下大選 執政黨可望4連霸

馬爾他30日大選，總理阿貝拉偕妻在投票所投下神聖一票。（路透）

歐洲地中海島國馬爾他30日舉行大選，儘管內有過度建設與貪腐問題，外有中東衝突帶來的經濟影響，連續3度勝選執政的工黨仍可望再連莊，締造連做4屆的新紀錄。

根據《馬爾他獨立報》（The Malta Independent）公布的最新民調，執政黨工黨以將近過半的49％的支持率，領先另一個主要政黨「國民黨」（Nationalist Party, PN）的38％，意味帶領工黨的馬爾他總理阿貝拉（Robert Abela）可望順利連任。48歲的阿貝拉競選時主打經濟政績，承諾會讓重度依賴進口的馬爾他免受地緣政治危機的影響。

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中東衝突危機未除，所有能源幾乎全靠進口的馬爾他，經濟顯然是最熱門的競選議題。根據馬爾他政府，除了1.5億歐元（約台幣55億元）的2026年預算，還額外撥款2.5億歐元作為補貼，以緩解中東衝突的影響。

阿貝拉的主要對手是馬爾他「國民黨」黨魁柏格（Alex Borg）。年僅30歲的柏格律師出身，曾是男性選美比賽「世界先生」的馬爾他區冠軍，他若能逆轉勝拿下執政權，將是馬爾他歷來最年輕的領導人。

在28日的選前最後造勢集會上，阿貝拉告訴熱情支持者，他將成為「強如鋼鐵的領袖」；至於柏格則痛批國家「一團亂」，從陷於困境的健保到酷夏停電全都亂七八糟。

馬爾他位於義大利西西里島海岸外的地中海上，是面積最小與人口最稠密的歐洲聯盟（EU）成員國，全國約55萬人住在面積316平方公里的土地上。在此同時，以旅遊、網路遊戲與金融服務為主的馬爾他經濟蓬勃發展，是失業率最低的歐盟國家之一。許多馬爾他選民表示，經濟表現勝過其他一切。

馬爾他反對黨「國民黨」黨魁柏格到投票所準備投票。（路透）

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