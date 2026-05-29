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    中國大陸航線6/5起調降燃油附加費 今年首度

    2026/05/29 19:48 中央社
    中國航空公司6月5日起調降中國大陸航線燃油附加費，降幅約1成，示意圖。（資料照）

    中國航空公司6月5日起調降中國大陸航線燃油附加費，降幅約1成，示意圖。（資料照）

    中國航空公司6月5日起將調降中國大陸航線燃油附加費，較現行標準降幅約一成。此前，中國大陸航線燃油附加費於4月、5月兩度大幅調漲，這是今年首度調降。

    綜合陸媒第一財經、澎湃新聞報導，中國旅遊平台去哪兒今日接到多個航空公司通知，自6月5日（出票日期）起，800公里以上航線，每位旅客收取人民幣150元（約新台幣700元）燃油附加費，降低20元，降幅11.8％；800公里（含）以下航線，每位旅客收取80元燃油附加費，降低10元，降幅11.1％。

    在此之前，中國大陸航線燃油附加費兩度大幅上調。4月5日，800公里以上航段調漲為120元；800公里（含）以下航段調漲為60元，一口氣調漲5倍。5月16日再度調漲，最高漲幅50％。

    報導指出，目前中國各航空公司中國大陸航線燃油附加費都是統一價格，這意味著6月5日起將普遍下降。

    此前，航空方面相關人員表示，中國大陸航線的燃油附加費徵收採取的是與航空煤油價格聯動機制，受油價波動影響，各家航空公司都會相應調整。

    航油是航空公司集團主要的營運成本之一，通常占比超過3成。3月中旬，受中東地緣衝突影響，國際油價與航油成本大幅上漲，多家中國航空公司相繼上調國際航線燃油附加費。

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