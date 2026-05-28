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    首頁 > 國際

    英情報首長最新評估 普廷侵烏4年近50萬俄軍陣亡

    2026/05/28 22:35 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭東部頓內茨克俄控區發射的砲火。（美聯社檔案照）

    烏克蘭東部頓內茨克俄控區發射的砲火。（美聯社檔案照）

    俄羅斯總統普廷2022年發動侵略烏克蘭戰爭，至今已持續4年多，在戰場付出的人命代價可能比先前外界預估的高。根據英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）最新評估，已有將近50萬名俄軍在烏克蘭戰場陣亡，俄國部隊的攻勢正在退縮。

    英國政府通訊總部首長巴特勒（Anne Keast-Butler）27日發表年度演說，指目前俄軍部隊在烏國戰場攻勢「正在退縮」，是2022年底以來首見。她接著提出一份新的俄軍死亡人數估計，指「新的情報顯示，自從衝突爆發以來，現在已有將近50萬名俄軍士兵喪生」，但她未提供精確的死亡人數。

    這個數字遠高於之前流亡的俄羅斯獨立新聞網站梅杜扎（Meduza）和Mediazona，根據俄國官方遺產登錄紀錄推估的35萬2000人。

    烏克蘭一直力圖增加俄軍傷亡人數，使其高於莫斯科所能徵召新兵的人數，藉此阻止俄軍在烏國東部前線的推進。俄軍的高傷亡率反映俄國仍持續依照普廷的要求，試圖奪取烏東頓巴斯地區。

    西方估計，俄軍在4月時傷亡規模為每月3萬人。美國國務卿魯比歐本月也曾在談話中指出，俄軍傷亡人數中，每月1萬5000到2萬人陣亡。外界難以取得俄國確切徵兵人數，不過，俄國經濟學家克魯格（Janis Kluge）估計，莫斯科徵召人數平均每天800到1000人，換算每月約2萬5000人到3萬1000人。

    勝利日閱兵演練的俄軍部隊。（美聯社檔案照）

    勝利日閱兵演練的俄軍部隊。（美聯社檔案照）

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