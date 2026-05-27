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    首頁 > 國際

    美伊停火剩張紙？伊朗最高領袖怒嗆：美國、以色列去死

    2026/05/27 17:29 編譯陳成良／綜合報導
    德黑蘭街頭懸掛伊朗新領袖穆吉塔巴的大型肖像。在美伊停火協議面臨考驗之際，穆吉塔巴近日再度發表強硬談話，高喊「美國去死」，升高波斯灣緊張局勢。（路透檔案照）

    德黑蘭街頭懸掛伊朗新領袖穆吉塔巴的大型肖像。在美伊停火協議面臨考驗之際，穆吉塔巴近日再度發表強硬談話，高喊「美國去死」，升高波斯灣緊張局勢。（路透檔案照）

    美伊2國建立僅7週的脆弱停火協議，在雙方直接軍事對峙後面臨考驗。在美軍空襲伊朗南部飛彈基地後，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）26日發表強硬聲明，重提「美國與以色列去死」的口號。儘管軍事對抗升溫，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）官員仍評估兩國全面爆發戰事機率偏低，顯示德黑蘭正以局部升級風險，向美方施壓。

    根據《法新社》報導，革命衛隊海軍政治部副主任阿克巴爾扎德（Mohammad Akbarzadeh）表示，由於「敵人的軟弱」，美伊全面開戰的可能性目前極低，但伊朗部隊已在南部沿海全面戒備，「彈藥上膛、隨時準備應戰」。他警告，伊朗防線已涵蓋荷姆茲海峽周邊海域，任何進犯者都將面臨毀滅性打擊。

    伊朗防線已涵蓋荷姆茲海峽

    另據《路透》報導，伊朗外交部指控美軍26日凌晨空襲伊朗南部荷姆茲甘省（Hormozgan），嚴重違反停火協議。美國國務卿魯比歐對此反駁，強調美軍行動屬於防禦性質，用以打擊防空與飛彈基地，並攔截企圖在荷姆茲海峽布設水雷的船隻。魯比歐強調，美伊談判可能還需要數天時間，但荷姆茲海峽無論如何都必須保持開放。

    適逢穆斯林年度朝覲之際，據傳藏身於秘密地點的最高領袖穆吉塔巴在社群頻道發表評論，宣稱「美國去死」和「以色列去死」將成為受壓迫人民的永久口號。他進一步強調，停止以色列對黎巴嫩的軍事襲擊，是美伊達成任何終戰協議的必要條件。美國國務院目前尚未對德黑蘭的最新表態與警告做出正面回應。

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