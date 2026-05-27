韓貨船荷姆茲海峽遇襲爆炸 青瓦台證實：伊朗改造中國飛彈炸的！

南韓海運公司「韓新遠洋船務」旗下NAMU號日前在荷姆茲海峽遇襲。（路透）

南韓一艘貨輪日前在荷姆茲海峽遇襲爆炸，美方表示事件與伊朗有關，伊朗則否認攻擊。不過今天（27日）韓國政府公布最終調查結果，直指擊中貨輪的武器極有可能是伊朗開發的「努爾」（Noor）系列反艦飛彈。

綜合韓媒報導，南韓海運公司「韓新遠洋船務」（HMM）旗下的貨輪「樹木號」（NAMU），本月4日在荷姆茲海峽遇襲爆炸，船底破了一個大洞。第一時間，美國指控伊朗無差別攻擊，伊朗則將矛頭指向美國和以色列，強調中東地區的不穩定局勢及連帶負面影響，都是美國和以色列的侵略行為所導致。

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不過今天韓國政府召開跨部門簡報會，韓外交部第一次長朴潤柱表示，他們的國防科學研究所（ADD）針對運回國內的殘骸進行技術分析，發現樹木號當時共遭到兩枚不明飛行體接連襲擊船尾，兩次撞擊時間僅相隔約1分鐘。

其中一枚襲擊樹木號的武器並未引爆，外觀相對完整，經比對發現與伊朗主力國產反艦巡航飛彈努爾高度吻合。且該飛行物的引擎與伊朗製渦輪噴射發動機類似，零件上更印有推測為伊朗製造商的刻印，且高威力炸藥成分亦符合其特徵。

努爾系列反艦飛彈主要配備於伊朗海軍及伊斯蘭革命衛隊（IRGC），該系列以中國C-802反艦飛彈為技術基礎進行逆向工程與改良，屬於伊朗近海防禦與區域拒止（Area Denial）的核心武器。

朴潤柱說，因為伊朗內部局勢複雜，目前很難去斷定發起攻擊的幕後黑手是伊朗正規軍、革命衛隊還是受其資助的胡塞組織等地方民兵，但當前有多樣證據皆指向伊朗。韓國政府計畫於近期召見伊朗駐韓大使，除說明此次的調查結果外，也將表達強烈抗議。

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