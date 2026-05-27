美33年懸案凶手抓到了 打死妙齡女棄屍靠DNA破案

美國伊利諾州南部塵封超過30年的年輕女子謀殺案，近日在法醫基因組學與DNA科技的重大突破下宣告破案。（擷取自Madison County State’s Attorney’s Office臉書）

美國伊利諾州南部一樁塵封超過30年的年輕女子謀殺案，近日在法醫基因組學與DNA科技的重大突破下宣告破案。麥迪遜郡州檢察官海恩（Tom Haine）宣布，對現年70歲嫌犯齊格勒（Albert L. “Buddy” Zigler）以一級謀殺罪嫌起訴。這起讓歷代調查人員束手無策的懸案，終於在現代科學與執法人員不懈的追查下迎來正義的曙光。

《紐約郵報》報導，回顧這起慘劇，34歲女子斯佩里諾（Randy Gail Sperino）1993年11月9日被發現陳屍在花崗岩城（Granite City）附近田野，法庭記錄顯示，其頭部遭受了嚴重的鈍器重創。凶手宛如人間蒸發，調查人員耗費數十年反覆追查線索、重新訊問證人，反覆檢測犯罪現場蒐集到的DNA證據，卻始終無法鎖定嫌疑人，這起案件成為讓當地警方極度困擾的懸案。

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案件轉折點出現在檢警求助法醫基因組DNA技術。這項新興的先進調查工具能透過基因證據追溯龐大的家族關聯，進而縮小嫌犯範圍。檢察官特別讚揚麥迪遜郡警長康納（Jeff Connor）早在7年前這項技術尚未成為懸案調查主流時，就極具遠見地投入，帶領幾代調查人員不放棄任何蛛絲馬跡、持續追尋真相，最終成功利用數十年前的DNA檢體，讓這起超過30年的懸案成功破案。

根據最新曝光的法庭文件與逮捕令顯示，嫌犯齊格勒已向警方坦承犯行，供稱當年他在花崗岩城接走被害女子，在自己住持金屬球棒或鋼管將她打死，棄屍田野。齊格勒目前已被起訴兩項一級謀殺罪，由於涉嫌暴力且依法不得緩刑，檢方正爭取在審判前繼續羈押。法官已為其指派公設辯護人，安排召開羈押庭，而當地警長辦公室面對媒體詢問則尚未發表進一步評論。

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