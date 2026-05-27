拜登對美國司法部提出訴訟 阻止其公布錄音和記錄

美國前民主黨總統拜登26日對美國司法部提出訴訟，試圖阻止其公布他2016年和2017年與傳記作者的私人談話錄音和文字記錄。（法新社）

美國前總統拜登26日對美國司法部提出訴訟，試圖阻止公布他2016年和2017年與傳記作者的私人談話錄音和文字記錄。

根據《路透》報導，這些錄音是在拜登家中錄製的，也是他2017年出版的回憶錄《答應我，爸爸：充滿希望、艱辛和意義的一年》寫作過程的一部分。書中詳細記錄了拜登在長子波伊（Beau Biden）與腦癌抗爭期間決定競選總統的過程。

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這起訴訟已提交至華盛頓特區聯邦法院，時間點正值司法部計畫於6月15日向美國眾議院司法委員會以及保守派智庫傳統基金會公布相關資料之前。

傳統基金會曾要求取得這些資料，因為這些資料曾被用於時任特別檢察官赫爾（Robert Hur）2023年對拜登處理機密文件的調查。赫爾最終拒絕提起刑事訴訟。

拜登的訴訟指出，在川普就任美國總統之前，司法部一直主張這些紀錄屬於《資訊自由法》豁免公開的範圍，因此反對傳統基金會於2024年提出的資料申請，但司法部後來宣布將回應眾議院司法委員會的要求而公開這些紀錄。對此訴訟主張，該委員會的要求只是為了規避禁止公開這些資料的聯邦法律。

訴訟要求法院裁定傳統基金會的申請帶有藉口性質且無效，並永久禁止將這些紀錄提供給該委員會。

目前司法部代表尚未立即回應《路透》置評請求。

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