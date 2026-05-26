加薩援助船隊成員疑遭性侵 加拿大怒轟以色列：駭人聽聞無法接受

加拿大總理卡尼25日強硬表示，以色列對待遭扣押倡議人士的方式「駭人聽聞」，令人無法接受。（美聯社資料照）

近日1支試圖援助加薩走廊的船隊被以色列扣押，相關團體指控，倡議人士遭虐待、性侵和毆打，導致部分被拘留者需住院治療。為此加拿大總理卡尼（Mark Carney）25日告訴以色列總統赫佐格（Isaac Herzog），以方對待遭扣押倡議人士的方式「駭人聽聞」，並批評加薩的「災難性」局勢。

路透報導，加拿大總理辦公室25日發布聲明指出，「總理重申，包括加拿大公民在內，搭乘駛往加薩船隊的平民所遭受的駭人聽聞待遇令人無法接受，並呼籲展開獨立調查。」

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聲明稱，卡尼還強調了加拿大反對以色列非法擴張屯墾區、約旦河西岸的屯墾者暴力，以及針對巴勒斯坦平民的暴力行為。

儘管卡尼上週也曾譴責以色列對待船隊成員的方式，但他25日擴大了對以色列的批評力度，凸顯特拉維夫（Tel Aviv）與部分緊密盟友之間的關係已漸趨緊張。

以色列駐加拿大大使館暫未對卡尼的聲明發表評論。以色列駐加拿大大使穆德（Iddo Moed）上週告訴環球郵報（Globe and Mail），兩國政府間的關係已惡化至史上最差。

與此同時，加拿大外交部長安南德（Anita Anand）表示，她25日已與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）通話，告知薩爾渥太華將向特拉維夫提供加拿大公民在船隊遭受虐待的證據。

安南德在社群媒體X發文稱，「我指出，加拿大公民遭扣押期間，被拒絕給予領事服務，違反了維也納公約（Vienna convention），這樣的行為絕不能再發生。」

組織援助行動的團體近日指控，試圖向加薩運送援助物資的船隊成員被以色列扣押後獲釋，但過程中曾遭虐待，其中多人因傷住院，且至少15人通報遭性侵，包括強暴。以色列監獄管理局否認了上述指控。

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