中國軍規衛星設備流入伊朗革命衛隊 貨輪假GPS定位躲追查

伊朗南部班達阿巴斯港（Bandar Abbas）空拍畫面。《金融時報》披露，一批約1.8噸中國製衛星通訊設備去年經杜拜轉運後運抵伊朗，涉案貨輪期間還曾發送假GPS定位訊號，以掩蓋實際航線。（路透資料照）

英國《金融時報》披露，伊朗革命衛隊去年透過一家設於阿拉伯聯合大公國的公司，秘密取得約1.8噸中國製軍規衛星通訊設備。運送過程中，伊朗貨輪還一度發送假GPS定位訊號，試圖掩蓋貨物最終運往伊朗的航線。

根據《金融時報》取得的報關與航運資料，這批設備包括大型衛星天線與相關通訊系統，由中國衛星設備製造商迅翼衛通（StarWin）生產，先由上海運往杜拜，再轉送伊朗南部港口班達阿巴斯（Bandar Abbas）。

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文件顯示，最終收貨方與遭美國制裁、隸屬伊朗革命衛隊航太部隊（IRGC Aerospace Force）的軍工體系有關。相關設備可能用於長距離軍事通訊與無人機控制鏈路。

《金融時報》指出，涉案貨輪在航行期間曾短暫關閉船舶自動識別系統（AIS），並發送與實際位置不符的GPS訊號。航運監測資料顯示，船隻原本對外顯示航向阿曼灣，但最終停靠伊朗港口。

衛星設備涉及長距離通訊 西方關注無人機與飛彈用途

報導指出，這批設備中的部分高功率衛星天線，可支援遠距資料傳輸與衛星鏈路通訊。西方情報與制裁官員擔憂，相關設備可能被整合至伊朗革命衛隊的無人機與飛彈指管系統。

近年伊朗持續擴大長程無人機與飛彈部署，相關裝備除供應俄羅斯外，也被用於中東多地的代理人武裝行動。美國與歐洲國家近年持續加強對伊朗軍民兩用科技設備的出口限制。

《金融時報》指出，目前尚無證據顯示中國政府直接參與這項交易。不過，美國與歐洲官員認為，中國企業與第三地轉運網絡，正逐漸成為伊朗規避制裁的重要供應管道之一。

中國外交部與涉案中國公司目前尚未對相關報導發表正式回應，伊朗官方也未說明這批設備的實際用途與部署位置。

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