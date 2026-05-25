川普擬簽對伊和平協議 龐皮歐等共和黨鷹派罕見怒轟：一場災難

針對美國總統川普的對伊朗和平協議，前國務卿龐皮歐等共和黨鷹派人士，罕見發出強烈譴責，指其為一場「災難」。（歐新社檔案照）

在伊朗政府顯然沉浸在歡慶氣氛之際，針對美國總統川普的對伊和平協議，共和黨鷹派人士罕見發出強烈譴責，指其為一場「災難」，並質疑川普當初為何要發動戰爭。

英國「衛報」24日報導，儘管經濟成本不斷攀升，且許多初步目標仍未有進展跡象，但強烈支持川普與以色列共同對伊朗開戰的川普盟友，仍敦促他「堅守陣線」。

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川普所屬共和黨成員對擬議協議中包括華府的重大讓步，作出憤怒回應。聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）在社群媒體發文表示，「傳聞中的60天停火」將是一場「災難」，「『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）所達成的一切都將化為烏有。」

川普23日暗示協議已唾手可得後，24日上午似乎在黨內某些派系的憤怒反彈下退縮。川普堅稱，談判正以「有條理且具建設性」的方式進行中，「我已指示我的代表們不要急於達成協議，因為時間站在我們這邊。」

川普23日曾聲稱，一項旨在結束戰爭的諒解備忘錄已「大致談妥」，正等待最終定案。川普在其「真實社群」（Truth Social）平台上表示，該協議將包括開放全球貿易關鍵咽喉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）；自美以兩國於2月發動戰爭以來，伊朗實質上已封鎖該海峽。

然而，川普並未提及伊朗的核計畫與高濃縮鈾，儘管他曾一再堅稱，德黑蘭放棄任何核武野心，是結束戰爭談判的「紅線」。伊朗官員則試圖將這些問題留待日後談判。

據美國網路媒體Axios報導，和平協議草案包括延長停火60天，期間將重新開放荷姆茲海峽。伊朗將同意清除其在海峽部署的水雷，並允許船隻自由通行；作為交換，美國將解除對伊朗港口的封鎖。在此期間，伊朗將能自由出售石油，雙方並將就核問題進行談判。

華府這些明顯的讓步，引發數名共和黨外交政策鷹派人士的警覺。川普的親密盟友、聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）警告，如果為了結束伊朗衝突而達成協議，是因為相信荷姆茲海峽無法免受伊朗恐怖主義的威脅，且伊朗仍具備摧毀波斯灣主要石油基礎設施的能力，則德黑蘭將被視為一股需要以外交手段解決的主導力量。

葛蘭姆主張，伊朗能夠「恐嚇」荷姆茲海峽以及其破壞波斯灣各地石油基礎設施能力的這種認知，等於是「該區域權力平衡的重大轉變，久而久之將成為以色列的噩夢」。

葛蘭姆甚至質疑，「如果這些認知是準確的，不禁讓人懷疑當初為何要開戰。」並強調美國必須「把這件事做對」。

參院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）轉發葛蘭姆的評論，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）則表示，他對有關這項協議的報導感到「深切擔憂」。克魯茲在X平台發文寫道：「如果這一切的結果，是讓一個依然由高喊『美國去死』的伊斯蘭主義者統治的伊朗政權，如今獲得數十億美元、能夠提煉濃縮鈾與發展核武，並有效控制荷姆茲海峽，這個結果將是一個災難性的錯誤。」

克魯茲強調，川普「應該繼續堅守陣線、保衛美國，並執行他一再劃下的紅線」。

曾在川普第一任期擔任國務卿與中央情報局（CIA）局長的龐皮歐（Mike Pompeo），也批評這項正在醞釀的協議「根本不符合『美國優先』（America First）」。他在X平台的貼文中，將這些條款與歐巴馬政府談判達成的2015年核協議相提並論；川普後來退出該協議，並一貫予以強烈譴責。

龐皮歐說：「事情很簡單。開放那條海峽。切斷伊朗獲取資金的管道。摧毀足夠的伊朗戰力，使其無法威脅我們在該區域的盟友。這早就該做了。行動吧。」

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