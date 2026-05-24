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    首頁 > 國際

    德媒：普丁飢不擇食賤賣天然氣 習近平想榨乾俄羅斯

    2026/05/24 20:52 中央社
    德媒報導，俄羅斯總統普丁（右）為了賣天然氣，飢不擇食地向中國提供高額折扣，但中國國家主席習近平（左）要求俄羅斯以大幅優惠的國內價出售。（歐新社資料照）

    德媒報導，俄羅斯總統普丁（右）為了賣天然氣，飢不擇食地向中國提供高額折扣，但中國國家主席習近平（左）要求俄羅斯以大幅優惠的國內價出售。（歐新社資料照）

    德國媒體發表評論指出，日前訪中的俄羅斯總統普丁，為了讓中國購買俄羅斯天然氣，飢不擇食地向中國提供高額折扣。但中國要求俄羅斯以大幅優惠的國內價出售天然氣，中國國家主席習近平像「榨檸檬」一樣榨乾俄羅斯，普丁卻也只能逆來順受。

    德國「日日新聞報」（Die Tageszeitung）日前以「乞討者的旅程」為題，評論普丁（Vladimir Putin）日前訪問中國的行程，內容直指普丁發動的侵烏戰爭及因此引發的經濟制裁，讓俄羅斯陷入了嚴重的經濟困境，不但未能藉此讓歐洲依賴俄羅斯，反而徹底為自己「套上了中國枷鎖」。

    評論還說，為了讓中國購買俄羅斯天然氣，飢不擇食的普丁不得不向北京提供高額折扣。然而，習近平則像「榨檸檬」一樣榨乾俄羅斯，而普丁卻也只能逆來順受，畢竟俄羅斯財政狀況已經捉襟見肘。

    除了天然氣，莫斯科還乞求北京為其基建項目提供鉅額資金。在科技設備和無人機方面，俄羅斯幾乎已經完全陷入了對「中國製造」的依賴，目前俄羅斯進口產品已有36%來自中國。

    這篇評論提到，儘管習近平宣稱中俄友誼牢不可破，但事實上，普丁已經無法掙脫習近平的枷鎖。來自中國的轎車、貨車及大客車已經在俄羅斯新車市場占據主導地位，俄羅斯本土汽車工業則遭到碾壓式打擊。中俄雙方宣稱的「深化經濟合作」，其實不過如此。

    評論直指，普丁之所以能繼續侵烏，完全是因為北京仍提供支持。一旦北京宣布對俄斷供，莫斯科將不得不立即停止這場戰爭，中國「當然要為此索取豐厚的回報」，於是向俄羅斯提出以國內價（較出口價便宜許多）提供天然氣的要求。

    這篇評論說，越來越多的中國人正在湧入人跡稀少的俄羅斯遠東地區；中國企業正在不顧環境後果，大肆砍伐西伯利亞的原始森林；普丁的擴張野心，正在使龐大的俄羅斯帝國淪為「中國的省分」，讓他不得不以「乞求者」的身分前往北京，而他對霸主地位的渴求，最終令自己陷入了孱弱無力的境地。

    評論說，中國領導人（習近平）正將毛澤東時代的勁敵俄羅斯變成了中國的「附庸」，同時也在明確告知歐美國家，中國不僅在稀土領域擁有事實上的壟斷地位，如今又獲得了榨取俄羅斯廉價原物料的資格。

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