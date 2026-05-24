不只台灣！美國也通知日本延宕軍售 日專家曝應對方式

有外媒披露，美國通知日本將延後交付400枚戰斧巡弋飛彈。（路透）

日前傳出美國因為伊朗戰爭正暫停對台灣140億美元的軍售案，藍白藉機嘲諷賴政府、進一步散播疑美論。而今天（24日）又有外媒披露，不只台灣，美國也已通知作為其印太重要盟友的日本，因為中東戰事消耗大量彈藥庫存，他們買的戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈交付時程也將延宕。有日本專家指出，面對這次延後交付，預計日後將加快並大量生產國產飛彈。

日本原先預定在2028年4月前分兩批接收向美方採購的戰斧巡弋飛彈，每批各200枚。不過英國《金融時報》今天引述多名知情人士消息指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本月致電日本防衛大臣小泉進次郎，表示五角大廈正優先重建其在對伊朗軍事行動中嚴重耗損的彈藥庫存，400枚戰斧巡弋飛彈進度將嚴重落後，交付時間恐再延後最多2年。

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《金融時報》還說，不只台日，華府在此之前已通知包括英國、波蘭在內等多個歐洲盟友，他們向美國訂購的武器交付將面臨顯著延誤。

這對日本而言絕對是個壞消息，2024年日本首次向美採購戰斧飛彈，目的就是想提升對中國的嚇阻能力。戰斧飛彈射程約1600公里，可讓日本在必要時具備攻擊中國沿海地區目標的「反擊能力」，這筆約23.5億美元的軍購案，也是因美國不斷呼籲日本增加防衛預算後所做出的成果。

日本印太安全研究所防衛專家辰巳由紀直言，此次軍售延宕對日本造成非常大的困擾，因為日本今年正著手更新國家安全及防衛戰略，日本現有防衛計畫都是以戰斧飛彈能按時交付為前提，該款飛彈是日本強化對中國嚇阻能力不可或缺的重要裝備。

全球戰略研究所的亞洲防衛專家峯村健司則強調，戰斧巡弋飛彈對日本非常關鍵，因為中國擁有超過2000枚可攻擊日本目標的長程飛彈，但東京目前幾乎沒有對等武器可應對。日本政府現在亟欲建立「反擊能力」，縮小這種「飛彈落差」，戰斧飛彈正是其中的主力。美國說要延後交付，幾乎一定讓美日共同對抗中國的嚇阻力下降。

辰巳由紀和峯村健司指出，戰斧飛彈延後交付，將迫使日本加快發展並大量生產國產飛彈，包括延長射程型12式飛彈（extended-range Type 12），以及超高速滑翔彈（Hyper Velocity Gliding Projectile）。

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